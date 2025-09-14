القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة

الوكيل الإخباري- القطرات لا تُستخدم عادةً بمفردها، بل تُخلط مع كريم النهار أو الليل لتعزيز الفعالية ومنح البشرة قوة إضافية.



أنواع القطرات وفوائدها:

قطرات تعزيز الإشراق

تحتوي على فيتامين C، مضادات أكسدة، نياسيناميد، وجزيئات لؤلؤية.

تُعزز توهج البشرة وتتوفر بألوان تناسب مختلف درجات البشرة (برونزي، وردي، ذهبي).

يُفضل تطبيقها على عظمة الخد، جسر الأنف، الحاجب، وأعلى الشفاه.

يمكن خلطها مع لوشن الجسم لإضاءة مناطق مثل الكتفين والصدر.

اضافة اعلان



قطرات التسمير الذاتي

تحتوي على DHA والإريثرولوز لتعطي لون تسمير طبيعي.

تُستخدم بجرعات متغيرة حسب الرغبة، تُخلط مع كريم العناية المعتاد.

تعطي سمرة طبيعية بدون الحاجة لكريم التسمير التقليدي.



معززات الكولاجين

غنية بالبيبتيدات والحوامض الأمينية لتحفيز إنتاج الكولاجين والخلايا الليفية.

تُخلط بقطرتين مع كريم النهار أو الليل.

لا تُخلط مع السيرومات أو واقيات الشمس للحفاظ على استقرار التركيبة.



القطرات المرطبة (حمض الهيالورونيك)

تُعزز ترطيب البشرة بشكل مكثف، خاصة بعد التعرض للشمس أو البيئات الجافة.

للّبشرة المختلطة يمكن إضافة 2 قطرة، وللبشرة الجافة زيادة الجرعة حتى 6 قطرات.

يُنصح باستخدامها صباحاً ومساءً، مع تخفيض الجرعة تدريجياً.



قطرات واقية من الشمس

تحتوي على مرشحات عضوية تحمي من أشعة UVA وUVB.

تُخلط مع كريم النهار بكمية 6 قطرات.

مناسبة للاستخدام اليومي في المدن، لكنها غير كافية على الشاطئ أو أثناء السباحة، حيث يُفضل استخدام واقي شمس مقاوم للماء والحرارة.



نصائح عامة في استخدام القطرات:

يمكن مزج القطرات المرطبة، المعززة للإشراق، ومعززات الكولاجين معًا بسهولة.

يجب استخدام قطرات التسمير وواقي الشمس بشكل منفصل، وعدم مزجهما مع قطرات أخرى.