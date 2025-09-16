كيف تحضرين بشرتك لفصل الخريف؟

غيّري منتجات الصيف بمرطبات وتركيبات غنية مناسبة للخريف.
قشري البشرة أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة والحفاظ على النضارة.
استخدمي منظفًا لطيفًا يزيل الشوائب دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.
رطبي بشرتك بعمق بمرطبات مثل CeraVe لتعزيز المرونة.
استعيدي استخدام الريتينول لتحفيز تجديد الخلايا ومحاربة التصبغات.
لا تنسي ترطيب الشفاه بمنتجات مثل Vaseline لمنع التشقق.
واصلي استخدام واقي الشمس بعامل حماية 30 لحماية البشرة حتى في الخريف.
-
أخبار متعلقة
-
موضة حواجب خريف 2025: العودة إلى النعومة والطبيعية
-
أفضل 5 مرطبات شفاه للعناية اليومية
-
ترطيب البشرة: كيف تختار المنتج المناسب لكل نوع؟
-
كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟
-
حضّري روج طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة
-
موضة ألوان المناكير لخريف هذا العام
-
فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل
-
القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة