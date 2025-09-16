كيف تحضرين بشرتك لفصل الخريف؟

الوكيل الإخباري- مع تغير الفصول، تتغير احتياجات البشرة، خاصة في الخريف حيث تنخفض الرطوبة وترتفع حساسية البشرة. للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، اتبعي هذه النصائح:

غيّري منتجات الصيف بمرطبات وتركيبات غنية مناسبة للخريف.

قشري البشرة أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة والحفاظ على النضارة.

استخدمي منظفًا لطيفًا يزيل الشوائب دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

رطبي بشرتك بعمق بمرطبات مثل CeraVe لتعزيز المرونة.

استعيدي استخدام الريتينول لتحفيز تجديد الخلايا ومحاربة التصبغات.

لا تنسي ترطيب الشفاه بمنتجات مثل Vaseline لمنع التشقق.

واصلي استخدام واقي الشمس بعامل حماية 30 لحماية البشرة حتى في الخريف.