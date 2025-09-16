الثلاثاء 2025-09-16 04:42 م
 

كيف تحضرين بشرتك لفصل الخريف؟

54
تعبيرية
 
الثلاثاء، 16-09-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-   مع تغير الفصول، تتغير احتياجات البشرة، خاصة في الخريف حيث تنخفض الرطوبة وترتفع حساسية البشرة. للحفاظ على بشرة صحية ومشرقة، اتبعي هذه النصائح:
غيّري منتجات الصيف بمرطبات وتركيبات غنية مناسبة للخريف.
قشري البشرة أسبوعياً لإزالة خلايا الجلد الميتة والحفاظ على النضارة.
استخدمي منظفًا لطيفًا يزيل الشوائب دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.
رطبي بشرتك بعمق بمرطبات مثل CeraVe لتعزيز المرونة.
استعيدي استخدام الريتينول لتحفيز تجديد الخلايا ومحاربة التصبغات.
لا تنسي ترطيب الشفاه بمنتجات مثل Vaseline لمنع التشقق.

اضافة اعلان


واصلي استخدام واقي الشمس بعامل حماية 30 لحماية البشرة حتى في الخريف.

 

فوشيا 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تمدد قرار تصويب مخالفات الارتدادات واللافتات

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا

تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز

مناسبات تهنئة الطالبة ديما عواد صبرة بمناسبة تخرجها بتقدير امتياز

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل الكهرباء من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً عن مناطق غدا - اسماء

858

فيديو الوكيل شكاوى على أعمدة غير مضاءة.. من المسؤول؟

بعد مقطع الفيديو الذي تصدّر المنصات

أخبار محلية أبو الرائد في ضيافة الديوان الملكي .. شاهد ماذا فعل - فيديو

يقغ

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يشارك في المؤتمر الأردني الأول والعربي الثاني للآلام الفموية الوجهية الصدغية



 
 





الأكثر مشاهدة