حضّري روج طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

🧴 المكونات الأساسية:
شمع عسل طبيعي (لبناء القوام وتثبيت الروج)
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (أو زيت اللوز) لترطيب الشفاه
لون طبيعي مثل:
مسحوق البنجر المجفف (للأحمر)
الكاكاو (للبني الشوكولاتة)
الكركديه المطحون
كبسولة فيتامين E (اختياري، للترطيب وزيادة صلاحية المنتج)
🧪 طريقة التحضير:
ابشري كمية صغيرة من شمع العسل وذوّبيها في حمام مائي دافئ.
أضيفي زيت جوز الهند أو زيت اللوز وحرّكي حتى يذوب تمامًا.
ضعي اللون الطبيعي بالتدريج حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة.
(اختياري) أضيفي محتوى كبسولة فيتامين E.
اسكبي الخليط في علبة صغيرة نظيفة واتركيه ليبرد ويتماسك.
🌿 لماذا تختارين الروج الطبيعي؟
آمن 100% وخالٍ من المواد الكيميائية.
يرطب الشفاه ويمنحها مظهرًا صحيًا.
قابل للتخصيص بأي لون ترغبين فيه.
منخفض التكلفة ويمكن استخدامه كعلاج لتشقق الشفاه خاصة في فصل الخريف والشتاء.
💡 نصيحة إضافية:
جربي تحضير أكثر من درجة لونية واحتفظي بها في عبوات صغيرة، لتتناسب مع مختلف إطلالاتك اليومية والموسمية.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتخلصين من فيلر الشفاه في المنزل بطرق طبيعية وآمنة؟
-
موضة ألوان المناكير لخريف هذا العام
-
فوائد الجاجري.. الحل الأمثل للقضاء على الشيب والحصول على بشرة أفضل
-
القطرات التجميلية: تركيبة مركّزة لتعزيز العناية بالبشرة
-
صيحات الحواجب الرائجة… سر الإطلالة المثالية في نهاية الصيف
-
صيحة المكياج الأبيض تتصدّر خريف 2025: جرأة وأناقة بأسلوب عصري
-
حساسية صبغة الشعر.. أين يكمن الخطر الحقيقي؟
-
5 زيوت طبيعية لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه