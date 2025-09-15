حضّري روج طبيعي في المنزل بمكونات بسيطة وآمنة

الوكيل الإخباري- في ظل الارتفاع المستمر في أسعار مستحضرات التجميل، تبحث الكثير من النساء عن بدائل طبيعية وآمنة تضفي جمالًا دون أضرار كيميائية أو تكلفة مرتفعة. ولهذا، تقدم خبيرة التجميل سالي الفقي طريقة سهلة لتحضير الروج الطبيعي في المنزل باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت.



🧴 المكونات الأساسية:

شمع عسل طبيعي (لبناء القوام وتثبيت الروج)

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (أو زيت اللوز) لترطيب الشفاه

لون طبيعي مثل:

مسحوق البنجر المجفف (للأحمر)

الكاكاو (للبني الشوكولاتة)

الكركديه المطحون

كبسولة فيتامين E (اختياري، للترطيب وزيادة صلاحية المنتج)



🧪 طريقة التحضير:

ابشري كمية صغيرة من شمع العسل وذوّبيها في حمام مائي دافئ.

أضيفي زيت جوز الهند أو زيت اللوز وحرّكي حتى يذوب تمامًا.

ضعي اللون الطبيعي بالتدريج حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة.

(اختياري) أضيفي محتوى كبسولة فيتامين E.

اسكبي الخليط في علبة صغيرة نظيفة واتركيه ليبرد ويتماسك.



🌿 لماذا تختارين الروج الطبيعي؟

آمن 100% وخالٍ من المواد الكيميائية.

يرطب الشفاه ويمنحها مظهرًا صحيًا.

قابل للتخصيص بأي لون ترغبين فيه.

منخفض التكلفة ويمكن استخدامه كعلاج لتشقق الشفاه خاصة في فصل الخريف والشتاء.



💡 نصيحة إضافية:

جربي تحضير أكثر من درجة لونية واحتفظي بها في عبوات صغيرة، لتتناسب مع مختلف إطلالاتك اليومية والموسمية.

