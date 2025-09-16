ترطيب البشرة: كيف تختار المنتج المناسب لكل نوع؟

الوكيل الإخباري- ترطيب البشرة لا يقتصر على الكريم فقط، بل تختلف أنواع المرطبات حسب نوع البشرة:

الجافة: زيوت مثل الأرغان تمنح تغذية عميقة.

الحساسة: كريمات خفيفة تحتوي على البابونج أو حمض الهيالورونيك.

العادية: رذاذ مرطب منعش غني بالمستخلصات النباتية.

الدهنية: مصل مائي يمتص الدهون دون لمعان.

المختلطة: جل مرطب يبقي البشرة رطبة ومنتعشة.

أفضل مكونات للترطيب: حمض الهيالورونيك، جل الصبار، والغليسيرين.

نصيحة: ضع المرطب على بشرة رطبة للحصول على أفضل نتائج.