ترطيب البشرة: كيف تختار المنتج المناسب لكل نوع؟

الجافة: زيوت مثل الأرغان تمنح تغذية عميقة.
الحساسة: كريمات خفيفة تحتوي على البابونج أو حمض الهيالورونيك.
العادية: رذاذ مرطب منعش غني بالمستخلصات النباتية.
الدهنية: مصل مائي يمتص الدهون دون لمعان.
المختلطة: جل مرطب يبقي البشرة رطبة ومنتعشة.
أفضل مكونات للترطيب: حمض الهيالورونيك، جل الصبار، والغليسيرين.
نصيحة: ضع المرطب على بشرة رطبة للحصول على أفضل نتائج.
