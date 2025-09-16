الثلاثاء 2025-09-16 04:43 م
 

موضة حواجب خريف 2025: العودة إلى النعومة والطبيعية

الثلاثاء، 16-09-2025 02:50 م

الوكيل الإخباري-   في خريف 2025، تبرز صيحات الحواجب بأشكال ناعمة وطبيعية بعيدًا عن الكثافة والقساوة، لتعكس ملامح وجه متجددة وأنيقة.

عودة الحواجب الرفيعة: مستوحاة من تسعينيات وألفي القرن الماضي، بأقواس ناعمة ومرفوعة تفتح الوجه بلطف.
حواجب الصابون: مستمرة كخيار لترتيب الشعرات بشكل كثيف ومرتب باستخدام معجون الصابون.
الحواجب الملونة: لمسات لونية مرحة وخاصة بالمناسبات، مثل صبغات الأشقر الخفيفة.
الحواجب المبيضة والمحلوقة: موضة مستوحاة من التسعينيات مع نتف مبالغ فيه وحلاقة وتبييض.
الحواجب الطبيعية والناعمة: التركيز على إبراز الشكل الطبيعي مع عناية خفيفة مثل إزالة الشعر الزائد وقص الشعيرات الطويلة.

 

فوشيا 

 
 
