موضة حواجب خريف 2025: العودة إلى النعومة والطبيعية

الوكيل الإخباري- في خريف 2025، تبرز صيحات الحواجب بأشكال ناعمة وطبيعية بعيدًا عن الكثافة والقساوة، لتعكس ملامح وجه متجددة وأنيقة.

عودة الحواجب الرفيعة: مستوحاة من تسعينيات وألفي القرن الماضي، بأقواس ناعمة ومرفوعة تفتح الوجه بلطف.

حواجب الصابون: مستمرة كخيار لترتيب الشعرات بشكل كثيف ومرتب باستخدام معجون الصابون.

الحواجب الملونة: لمسات لونية مرحة وخاصة بالمناسبات، مثل صبغات الأشقر الخفيفة.

الحواجب المبيضة والمحلوقة: موضة مستوحاة من التسعينيات مع نتف مبالغ فيه وحلاقة وتبييض.

الحواجب الطبيعية والناعمة: التركيز على إبراز الشكل الطبيعي مع عناية خفيفة مثل إزالة الشعر الزائد وقص الشعيرات الطويلة.