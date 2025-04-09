الوكيل الإخباري- تعد تقنية التاتو أو الوشم شبه الدائم للحواجب من الأساليب المفضلة للعديد من النساء اللواتي يرغبن في الحصول على حواجب كثيفة ومحددة بشكل دائم. ومع ذلك، يظل السؤال الأكثر شيوعًا: "هل ينمو شعر الحواجب بعد التاتو؟"

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أوضح خبراء التجميل أن التاتو لا يؤثر بشكل دائم على نمو شعر الحواجب الطبيعي. فالشعر في منطقة الحواجب يمكن أن ينمو مجددًا بعد التاتو، ولكن هناك عدة عوامل تؤثر في هذه العملية. إذا تم تطبيق التاتو بطريقة احترافية وباستخدام أدوات معقمة، لن يؤثر ذلك على بصيلات الشعر وقدرتها على النمو. ومع ذلك، إذا تم التاتو بشكل خاطئ أو تم استخدام أدوات غير معقمة، قد يتعرض الجلد للتلف مما يؤثر على نمو الشعر.



علاوة على ذلك، قد يلاحظ البعض أن الحواجب تصبح أكثر نعومة أو أقل كثافة بعد إزالة التاتو نتيجة للتغيرات في الطبقات السطحية للبشرة. لذا يُنصح بالاعتناء الجيد بمنطقة الحواجب بعد التاتو باستخدام كريمات مرطبة أو زيوت مغذية لتحفيز نمو الشعر.