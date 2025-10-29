هذا هو أكثر فيتامين يحتاج إليه الشعر في الخريف

ويبرز الفيتامين C كعنصر أساسي لإعادة الحيوية للشعر خلال هذه الفترة. فهو يساعد في:
تعزيز نمو الشعر: يزيد الفيتامين C من إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو بروتين أساسي يقوي جذور الشعر ويحافظ على بنيته، مما يعزز نموه ولمعانه ويجعله يبدو صحياً.
حماية الشعر من الجذور الحرة: يتميز الفيتامين C بخصائص مضادة للأكسدة، تحمي بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة التي تزيد من تساقط الشعر. يمكن الاستفادة من هذه الخصائص موضعياً عبر الأقنعة والأمصال، أو عبر الغذاء والمكملات الغذائية.
تحسين امتصاص الحديد وتعزيز الدورة الدموية: يساعد الفيتامين C على امتصاص الحديد الضروري لصحة الشعر، ويعزز وصول العناصر الغذائية إلى بصيلاته، مما يدعم نمو الشعر وقوته.
مكافحة الجفاف وتقوية الشعر: يساهم الفيتامين C في تنشيط إنتاج الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، ما يحمي الشعر من الجفاف والتقصف، ويحافظ على حيويته ويحد من الشيخوخة المبكرة للشعر.
أبرز مصادر الفيتامين C الغذائية تشمل الحمضيات والكيوي والفراولة والجوافة والفلفل والبقدونس، ويمكن الحصول عليه أيضاً من المكملات الغذائية.
باختصار، يعتبر الفيتامين C عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة الشعر خلال الخريف، سواء من خلال التغذية السليمة أو العناية الموضعية بالشعر.
