في الخريف.. يبدأ أفضل وقت لتقشير البشرة وتجديدها

لماذا الخريف؟
لأن أشعة الشمس تكون أضعف، ما يقلل خطر التصبغات، كما أن البشرة تكون أكثر استعداداً لتقبّل المكونات النشطة المجددة لها.
أنواع التقشير:
المنزلي: يعتمد على أحماض الفاكهة مثل الغليكوليك واللاكتيك، وهو لطيف وآمن للبشرة الحساسة، خصوصاً عند استخدام التقشير الأنزيمي من البابايا أو الأناناس.
في مراكز التجميل: يشمل التقشير السطحي لانتعاش البشرة، والعميق لعلاج البقع والتجاعيد، ويتطلب ترطيباً جيداً ووقاية من الشمس بعد الجلسة.
نصيحة الخبراء:
عدم خلط الأحماض، والمواظبة على الترطيب واستخدام واقي الشمس بعد التقشير للحفاظ على نضارة البشرة.
-
أخبار متعلقة
-
أحدث صيحات طلاء الأظافر لشتاء 2026
-
خدود وردية طبيعيًا.. بدون مكياج ولا بلاشر
-
المكونات النشطة المُغلّفة.. تكنولوجيا جديدة للعناية بالبشرة
-
هكذا يُنعش الخيار البشرة ويمحو التجاعيد بطريقة طبيعية
-
هذا هو أكثر فيتامين يحتاج إليه الشعر في الخريف
-
أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.. الكركم والعسل سر الإشراقة الفورية
-
القرنفل ينعش شعرك في الشتاء: 8 فوائد مذهلة للعناية بالنمو والقوة واللمعان
-
4 خطوات لاختيار الإكسسوارات المناسبة بين الذهب والفضة