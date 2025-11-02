في الخريف.. يبدأ أفضل وقت لتقشير البشرة وتجديدها

الوكيل الإخباري- يعدّ فصل الخريف أفضل وقت لإجراء التقشير التجميلي، إذ يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة بعد تعرضها لأشعة الشمس والحرارة صيفاً.

لماذا الخريف؟

لأن أشعة الشمس تكون أضعف، ما يقلل خطر التصبغات، كما أن البشرة تكون أكثر استعداداً لتقبّل المكونات النشطة المجددة لها.



أنواع التقشير:

المنزلي: يعتمد على أحماض الفاكهة مثل الغليكوليك واللاكتيك، وهو لطيف وآمن للبشرة الحساسة، خصوصاً عند استخدام التقشير الأنزيمي من البابايا أو الأناناس.

في مراكز التجميل: يشمل التقشير السطحي لانتعاش البشرة، والعميق لعلاج البقع والتجاعيد، ويتطلب ترطيباً جيداً ووقاية من الشمس بعد الجلسة.



نصيحة الخبراء:

عدم خلط الأحماض، والمواظبة على الترطيب واستخدام واقي الشمس بعد التقشير للحفاظ على نضارة البشرة.