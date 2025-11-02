الأحد 2025-11-02 04:31 م
 

خدود وردية طبيعيًا.. بدون مكياج ولا بلاشر

ف
تعبيرية
 
الأحد، 02-11-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   تمنح الخدود الوردية مظهرًا صحيًا وجذابًا، ويمكن الحصول عليها بوصفات طبيعية دون الحاجة لاستخدام البلاشر الصناعي.

اضافة اعلان


1. النظام الغذائي الصحي:
احرصي على تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات الخفيفة مثل الدجاج والأسماك، والعدس، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل اللحوم الحمراء.
2. ممارسة الرياضة:
التمارين المنتظمة، خاصة تمارين الوجه كرفع الخدود وتحريك الفك، تُحسّن الدورة الدموية وتمنح البشرة لونًا ورديًا طبيعيًا.
3. التقشير المنتظم:
قشّري البشرة مرة أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة وتجديد نضارتها.
4. وصفات طبيعية لتوريد الخدود:
خل التفاح: امزجي ملعقة من خل التفاح مع ثلاث ملاعق ماء، وادهني الخدين بقطنة.
قشر البرتقال: اخلطيه مع الحليب وكبسولة فيتامين E، ضعيه 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك.
البنجر: استخدمي ماء البنجر المشوي الغني بمضادات الأكسدة لتوريد الخدود وتنقية البشرة.


✨ النصيحة الأخيرة:
اهتمي بالغذاء، الحركة، والنظافة، وستحصلين على خدود وردية طبيعية بدون الحاجة إلى مستحضرات تجميل.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الفيلم يسلّط الضوء على دور تلفزيوني ‘The Frame Pro’ و ’Neo QLED 8K’ في تقريب الفن من الناس بتقنياتهما المتقدمة ومحتواهما الحصري

أخبار الشركات آر إم من ‘BTS’ وسامسونج يُطلقان فيلماً قصيراً يُبرز متعة الفن داخل المنزل عبر أجهزة تلفزيون سامسونج الفني

بمشاركة أكثر من 400 درّاج من 11 دولة

أخبار الشركات اختتام النسخة الثامنة من رالي "جوردان رايدرز" برعاية زين

5

المرأة والجمال أحدث صيحات طلاء الأظافر لشتاء 2026

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ف

المرأة والجمال خدود وردية طبيعيًا.. بدون مكياج ولا بلاشر

القاضي يلتقي رئيس ديوان المحاسبة

شؤون برلمانية القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته

0

المرأة والجمال في الخريف.. يبدأ أفضل وقت لتقشير البشرة وتجديدها

لا

فيديو منوع مقطع متداول عالميا نال ملايين المشاهدات لظهور كائن غريب



 
 





الأكثر مشاهدة