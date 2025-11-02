خدود وردية طبيعيًا.. بدون مكياج ولا بلاشر

الوكيل الإخباري- تمنح الخدود الوردية مظهرًا صحيًا وجذابًا، ويمكن الحصول عليها بوصفات طبيعية دون الحاجة لاستخدام البلاشر الصناعي.

اضافة اعلان



1. النظام الغذائي الصحي:

احرصي على تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات الخفيفة مثل الدجاج والأسماك، والعدس، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقليل اللحوم الحمراء.

2. ممارسة الرياضة:

التمارين المنتظمة، خاصة تمارين الوجه كرفع الخدود وتحريك الفك، تُحسّن الدورة الدموية وتمنح البشرة لونًا ورديًا طبيعيًا.

3. التقشير المنتظم:

قشّري البشرة مرة أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة وتجديد نضارتها.

4. وصفات طبيعية لتوريد الخدود:

خل التفاح: امزجي ملعقة من خل التفاح مع ثلاث ملاعق ماء، وادهني الخدين بقطنة.

قشر البرتقال: اخلطيه مع الحليب وكبسولة فيتامين E، ضعيه 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك.

البنجر: استخدمي ماء البنجر المشوي الغني بمضادات الأكسدة لتوريد الخدود وتنقية البشرة.



✨ النصيحة الأخيرة:

اهتمي بالغذاء، الحركة، والنظافة، وستحصلين على خدود وردية طبيعية بدون الحاجة إلى مستحضرات تجميل.