أحدث صيحات طلاء الأظافر لشتاء 2026

تعبيرية
 
الأحد، 02-11-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-   تتنوع اتجاهات طلاء الأظافر في شتاء 2026 لتجمع بين الأناقة والدفء، مع ألوان تناسب جميع الأذواق والمناسبات.

1. البني الشوكولاتة:
لون دافئ وفخم يضفي لمسة راقية على الأظافر، مثالي للخريف والشتاء.

2. الأحمر البرغندي (Burgundy):
اللون الكلاسيكي للشتاء، يعكس الأناقة والجاذبية في كل المناسبات.

3. الأزرق الجليدي الفاتر:
يمنح مظهرًا ناعمًا ولمّاعًا يشبه الثلج تحت الشمس، لإطلالة عصرية وهادئة.

4. اللاتيه الكراميل:
لون محايد وأنيق يتماشى مع جميع الإطلالات اليومية، ويمنحك لمسة ناعمة ومميزة.

5. الأزرق الداكن:
يُعد من أكثر الألوان جرأة هذا الموسم، يضفي الحيوية ويبرز جمال البشرة الفاتحة.

💅 خلاصة الموضة:
شتاء 2026 يجمع بين الدفء والفخامة بألوان أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة.

