أحدث صيحات طلاء الأظافر لشتاء 2026

الوكيل الإخباري- تتنوع اتجاهات طلاء الأظافر في شتاء 2026 لتجمع بين الأناقة والدفء، مع ألوان تناسب جميع الأذواق والمناسبات.



1. البني الشوكولاتة:

لون دافئ وفخم يضفي لمسة راقية على الأظافر، مثالي للخريف والشتاء.



2. الأحمر البرغندي (Burgundy):

اللون الكلاسيكي للشتاء، يعكس الأناقة والجاذبية في كل المناسبات.



3. الأزرق الجليدي الفاتر:

يمنح مظهرًا ناعمًا ولمّاعًا يشبه الثلج تحت الشمس، لإطلالة عصرية وهادئة.



4. اللاتيه الكراميل:

لون محايد وأنيق يتماشى مع جميع الإطلالات اليومية، ويمنحك لمسة ناعمة ومميزة.



5. الأزرق الداكن:

يُعد من أكثر الألوان جرأة هذا الموسم، يضفي الحيوية ويبرز جمال البشرة الفاتحة.



💅 خلاصة الموضة:

شتاء 2026 يجمع بين الدفء والفخامة بألوان أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة.

