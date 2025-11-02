أحدث صيحات طلاء الأظافر لشتاء 2026

1. البني الشوكولاتة:
لون دافئ وفخم يضفي لمسة راقية على الأظافر، مثالي للخريف والشتاء.
2. الأحمر البرغندي (Burgundy):
اللون الكلاسيكي للشتاء، يعكس الأناقة والجاذبية في كل المناسبات.
3. الأزرق الجليدي الفاتر:
يمنح مظهرًا ناعمًا ولمّاعًا يشبه الثلج تحت الشمس، لإطلالة عصرية وهادئة.
4. اللاتيه الكراميل:
لون محايد وأنيق يتماشى مع جميع الإطلالات اليومية، ويمنحك لمسة ناعمة ومميزة.
5. الأزرق الداكن:
يُعد من أكثر الألوان جرأة هذا الموسم، يضفي الحيوية ويبرز جمال البشرة الفاتحة.
💅 خلاصة الموضة:
شتاء 2026 يجمع بين الدفء والفخامة بألوان أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة.
-
