أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.. الكركم والعسل سر الإشراقة الفورية

الوكيل الإخباري- في عالم الجمال، ليست المستحضرات الباهظة وحدها القادرة على تفتيح البشرة وإضفاء الإشراقة، فالمكونات الطبيعية اليومية يمكن أن تمنح نتائج مذهلة عند استخدامها بانتظام. واستعرض اليوم السابع عبر موقع Stylecraze مجموعة من الوصفات الفعالة:



عصير الليمون: ضعِ قليلًا من عصير الليمون على المناطق المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد. يحذر من التعرض للشمس أو استخدامه على البشرة الحساسة دون تخفيف.



الكركم والحليب: اخلطي ملعقة كركم مع ثلاث ملاعق لبن، ضعي الخليط 15 دقيقة ثم اشطفيه، لتحصلي على بشرة موحدة اللون وإشراقة طبيعية 2–3 مرات أسبوعيًا.



العسل والزبادى: يمزج ملعقة من كل منهما ويُترك على الوجه 10 دقائق، يعمل العسل على الترطيب والزبادى على تقشير الجلد برفق لمنح توهج طبيعي.



الكركم وماء الورد: رشة كركم مع ملعقتين ماء ورد لتوحيد اللون وإضفاء إشراقة تدريجية، تستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.



الأرز المطحون والحليب: عجينة الأرز والحليب تشد المسام وتفتيح البشرة، تُترك 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر.



عصير البطاطا والعسل: البطاطا تحتوي على إنزيمات لتفتيح التصبغات، والعسل يرطب البشرة ويمنحها لمعانًا طبيعيًا.

