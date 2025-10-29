أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.. الكركم والعسل سر الإشراقة الفورية

عصير الليمون: ضعِ قليلًا من عصير الليمون على المناطق المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد. يحذر من التعرض للشمس أو استخدامه على البشرة الحساسة دون تخفيف.
الكركم والحليب: اخلطي ملعقة كركم مع ثلاث ملاعق لبن، ضعي الخليط 15 دقيقة ثم اشطفيه، لتحصلي على بشرة موحدة اللون وإشراقة طبيعية 2–3 مرات أسبوعيًا.
العسل والزبادى: يمزج ملعقة من كل منهما ويُترك على الوجه 10 دقائق، يعمل العسل على الترطيب والزبادى على تقشير الجلد برفق لمنح توهج طبيعي.
الكركم وماء الورد: رشة كركم مع ملعقتين ماء ورد لتوحيد اللون وإضفاء إشراقة تدريجية، تستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.
الأرز المطحون والحليب: عجينة الأرز والحليب تشد المسام وتفتيح البشرة، تُترك 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر.
عصير البطاطا والعسل: البطاطا تحتوي على إنزيمات لتفتيح التصبغات، والعسل يرطب البشرة ويمنحها لمعانًا طبيعيًا.
-
أخبار متعلقة
-
القرنفل ينعش شعرك في الشتاء: 8 فوائد مذهلة للعناية بالنمو والقوة واللمعان
-
4 خطوات لاختيار الإكسسوارات المناسبة بين الذهب والفضة
-
أفضل الزيوت الطبيعية لمنح شعرك لمعاناً وحيوية في الشتاء
-
عادات يومية تسرّع شيخوخة البشرة دون أن تدركيها
-
الكولاجين والريتينول والراحة العميقة.. مفتاح العناية الليلية بالبشرة
-
زيت السمسم: سرّ الجمال الطبيعي للبشرة
-
دليلك لاختيار البلاشر المثالي حسب نوع بشرتك وإطلالتك
-
الأحمر يتصدر موضة شتاء 2026 بإطلالات جريئة وأناقة متجددة