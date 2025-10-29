الأربعاء 2025-10-29 01:31 م
 

أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.. الكركم والعسل سر الإشراقة الفورية

غ
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:00 م

الوكيل الإخباري-   في عالم الجمال، ليست المستحضرات الباهظة وحدها القادرة على تفتيح البشرة وإضفاء الإشراقة، فالمكونات الطبيعية اليومية يمكن أن تمنح نتائج مذهلة عند استخدامها بانتظام. واستعرض اليوم السابع عبر موقع Stylecraze مجموعة من الوصفات الفعالة:

عصير الليمون: ضعِ قليلًا من عصير الليمون على المناطق المراد تفتيحها لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد. يحذر من التعرض للشمس أو استخدامه على البشرة الحساسة دون تخفيف.

الكركم والحليب: اخلطي ملعقة كركم مع ثلاث ملاعق لبن، ضعي الخليط 15 دقيقة ثم اشطفيه، لتحصلي على بشرة موحدة اللون وإشراقة طبيعية 2–3 مرات أسبوعيًا.

العسل والزبادى: يمزج ملعقة من كل منهما ويُترك على الوجه 10 دقائق، يعمل العسل على الترطيب والزبادى على تقشير الجلد برفق لمنح توهج طبيعي.

الكركم وماء الورد: رشة كركم مع ملعقتين ماء ورد لتوحيد اللون وإضفاء إشراقة تدريجية، تستخدم مرة أو مرتين أسبوعيًا.

الأرز المطحون والحليب: عجينة الأرز والحليب تشد المسام وتفتيح البشرة، تُترك 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر.

عصير البطاطا والعسل: البطاطا تحتوي على إنزيمات لتفتيح التصبغات، والعسل يرطب البشرة ويمنحها لمعانًا طبيعيًا.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل اعتزاز الملك وولي العهد بتقدم الجامعة الأردنية للمرتبة 324 عالميا

أخبار محلية العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

ف

تكنولوجيا أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

فا

تكنولوجيا كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

الذهب

اقتصاد محلي خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان

أخبار محلية حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير



 
 





الأكثر مشاهدة