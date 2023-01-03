أعراض الحمل خارج الرحم وكيف يعالج؟

الوكيل الاخباري - يحدث الحمل خارج الرحم عندما تزرع البويضة الملقحة نفسها خارج الرحم ، عادة في إحدى قناتي فالوب. قناتا فالوب هي الأنابيب التي تربط المبايض بالرحم. إذا علقت بيضة فيها ، فلن تتطور إلى طفل وقد تكون صحتك معرضة للخطر إذا استمر الحمل. لسوء الحظ ، لا يمكن إنقاذ الحمل. عادة ما يجب إزالته باستخدام دواء أو عملية جراحية. فما هي أعراض الحمل خارج الرحم وطرق علاجه:



أعراض الحمل خارج الرحم



لا يسبب الحمل خارج الرحم أعراضًا دائمًا ويمكن اكتشافه فقط أثناء فحص الحمل الروتيني. إذا كانت لديك أعراض ، فإنها تميل إلى التطور بين الأسبوع الرابع والثاني عشر من الحمل.

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يمكن أن تشمل الأعراض مجموعة من:







غياب الدورة وعلامات أخرى للحمل



آلام البطن أسفل جانب واحد



نزيف مهبلي أو إفرازات مائية بنية



ألم في طرف كتفك



عدم الراحة عند التبول أو التبرز



لكن هذه الأعراض ليست بالضرورة علامة على وجود مشكلة خطيرة. يمكن أن تكون ناجمة في بعض الأحيان عن مشاكل أخرى..





هناك 3 علاجات رئيسية للحمل خارج الرحم:



التدبير التوقعي - تتم مراقبتك بعناية ويتم استخدام أحد العلاجات أدناه إذا لم تذوب البويضة الملقحة من تلقاء نفسها



الطب - يتم استخدام حقنة من دواء قوي يسمى الميثوتريكسات لوقف نمو الحمل



الجراحة - يتم إجراء جراحة ثقب المفتاح (تنظير البطن) تحت التخدير العام لإزالة البويضة الملقحة ، عادةً مع قناة فالوب المصابة



سيتم إخبارك بفوائد ومخاطر كل خيار. في كثير من الحالات ، يُوصى بعلاج معين بناءً على الأعراض ونتائج الاختبارات التي أجريتها.



قد تقلل بعض العلاجات من فرصك في القدرة على الحمل بشكل طبيعي في المستقبل ، على الرغم من أن معظم النساء ما زلن قادرات على الحمل.

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