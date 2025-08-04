المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الوكيل الإخباري- أكَّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المهندس موسى المعايطة، أهمية تطوير التعاون العربي المشترك في مجال إدارة الانتخابات، مشيراً إلى أن التجارب المتقدمة في بعض الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية، تسهم في إثراء العمل الانتخابي الإقليمي.

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وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اللقاء التقديمي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، لعرض استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025.