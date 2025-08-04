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المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الإثنين، 04-08-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   أكَّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، ورئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، المهندس موسى المعايطة، أهمية تطوير التعاون العربي المشترك في مجال إدارة الانتخابات، مشيراً إلى أن التجارب المتقدمة في بعض الدول العربية، ومنها جمهورية مصر العربية، تسهم في إثراء العمل الانتخابي الإقليمي. 

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وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اللقاء التقديمي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، لعرض استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025.


وأشار المعايطة في كلمته إلى أن ما تم عرضه من تحضيرات يعكس تطوراً في العمل المؤسسي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ولا سيما على صعيد التخطيط والتنظيم والتعامل مع المعايير الإجرائية، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال ضمن أطر التعاون القائم بين الإدارات الانتخابية العربية.

 
 
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