المعايطة: يشيد باستعدادات الهيئة الوطنية المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

وجاء ذلك خلال كلمته في فعاليات اللقاء التقديمي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، لعرض استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025.
وأشار المعايطة في كلمته إلى أن ما تم عرضه من تحضيرات يعكس تطوراً في العمل المؤسسي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ولا سيما على صعيد التخطيط والتنظيم والتعامل مع المعايير الإجرائية، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال ضمن أطر التعاون القائم بين الإدارات الانتخابية العربية.
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