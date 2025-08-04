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بعد زلزال روسيا.. علماء صينيون يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض

فلفلفل
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   بعيدًا عن الضوء، وتحديدًا في أعماق الأرض التي لطالما اعتُبرت بيئة قاحلة وغير صالحة للحياة، كشف علماء من الصين وكندا عن آلية مفاجئة تغذي حياة ميكروبية نشطة تحت سطح الكوكب، مستمدة من الزلازل والتحولات التكتونية.

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طاقة من كسر الصخور
بحسب دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science Advances، فإن تكسر الصخور أثناء الزلازل يولد تفاعلات كيميائية تنتج طاقة كافية لدعم الحياة. فعند تشقق الصخور أو طحنها في باطن الأرض، تتفاعل مع الماء منتجة غاز الهيدروجين، وبيروكسيد الهيدروجين، والأكسجين النشط، ما يشكّل "بطارية طبيعية" تولّد تدفقًا للإلكترونات يحفّز عمليات الأيض في الكائنات الدقيقة.


حياة مزدهرة في الظلام
تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 95% من بدائيات النوى على الأرض تعيش في هذا الغلاف الحيوي العميق، الذي يُشكل خُمس الكتلة الحيوية الكلية لكوكب الأرض. ويقوم هذا النظام البيئي على شبكة طاقة جوفية، تنشطها التفاعلات بين الصخور والماء والحديد، وهو عنصر أساسي في نقل الطاقة داخل هذه البيئة.


احتمالات خارج الأرض
يرى الباحثون أن هذه العملية ليست حكرًا على الأرض، بل قد تنطبق أيضًا على أجسام كوكبية أخرى مثل المريخ أو قمر زحل "إنسيلادوس". ويُحتمل أن تشير بعض الإشارات الكيميائية، مثل وجود الهيدروجين أو الميثان أو تقلبات في أكسدة الحديد، إلى وجود حياة نشطة تحت سطح تلك العوالم.


حماية وتطور
يمثل باطن الأرض ملاذًا طبيعيًا، محميًا من الإشعاع الكوني واصطدامات الكويكبات، وقد يكون هذا هو ما مكّن الحياة من الاستمرار والتطور في أوقات الأزمات الكونية الكبرى.

في كل مرة تهتز فيها الأرض، ربما لا تكون مجرد حركة جيولوجية، بل شرارة حياة تتجدد في الأعماق... وربما، في المستقبل، نتتبع هذه الشرارات إلى عوالم أخرى تبحث عن بداياتها الخاصة.

 

لبنان 24

 
 
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