رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري- - أوعز رئيس النيابة العامة الدكتور نايف السمارات إلى النواب العامين في مختلف محافظات المملكة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق كل من يخالف القوانين بالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة وموسم الأفراح الصيفية.

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وأكد البلاغ ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأفراد الضابطة العدلية،كل حسب اختصاصه، لضبط مطلقي العيارات النارية ومغلقِي الطرق بالحواجز، وفتح التحقيقات اللازمة بحقهم وعدم التهاون في إنفاذ القانون.