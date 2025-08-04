رئيس النيابة العامة يوعز بملاحقة مطلقي العيارات النارية مع قرب إعلان نتائج التوجيهي

وأكد البلاغ ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأفراد الضابطة العدلية،كل حسب اختصاصه، لضبط مطلقي العيارات النارية ومغلقِي الطرق بالحواجز، وفتح التحقيقات اللازمة بحقهم وعدم التهاون في إنفاذ القانون.
وشدد البلاغ على تفعيل أحكام المواد ذات العلاقة من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته، والمواد القانونية المتعلقة بالأفعال المشار إليها بما فيها المواد الواردة في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، وبما يضمن الحفاظ على الأمن والسلامة العامة خلال هذه المناسبات.
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