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الخميس، 16-03-2023 10:52 ص

بودرة جوز الهند للشعر ستفاجئك بفوائدها الكثيرة والرائعة

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الوكيل الاخباري - على الرغم من انشغالاتنا اليومية الكثيرة، نحاول قدر الإمكان أن نجد لنا وقتاً خاصاً نهتمّ فيها بمظهرنا ليبقى أنيقاً ومرتّباً. فحين تشعر المرأة بأنّها جميلة وتكون راضية عن ذاتها، تحافظ على ثقتها بنفسها وبكلّ خطوة تقوم بها. والاهتمام بالمظهر لا يعني فقط وضع المكياج واختيار التسريحة المناسبة والحفاظ على ترتيب الأظافر، بل أيضاً العناية بصحة البشرة وصحة الشعر على حد سواء.

ولذلك، نركّز على جودة المنتجات التي نستخدمها يومياً أو دورياً، حتّى تلائم أولاً احتياجاتنا الجمالية وتجنّب ثانياً تعرّضنا لأي حساسية أو مشكلة أخرى. وإلى جانب المستحضرات التي نشتريها من الماركات والعلامات التجارية، نحبّ نحن النساء الاستفادة من خصائص المكوّنات الطبيعية التي نجدها في كثير من الأحيان في منازلنا.

واليوم، لن نتحدّث عن زيت الزيتون أو زبدة الشيا أو الأناناس، بل عن بودرة جوز الهند للشعر.

نعم، لا تتفاجئي! تستطيعين الاستفادة من بودرة جوز الهند وليس فقط من زيت جوز الهند للعناية بشعرك.

ما هي بودرة جوز الهند؟

ببساطة، بودرة جوز الهند هي برش جوز الهند الذي نحصل عليه من الفاكهة بحدّ ذاتها. وبدلاً من استعمال الزيت للعناية بالشعر، يمكن الاستعانة ببودرة الفاكهة مباشرةً.

ما هي فوائد بودرة جوز الهند للشعر؟

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في ما يأتي، نعدّد لك فوائد بودرة جوز الهند للشعر:

تغذية فروة الرأس والشعر، بفضل العناصر الغذائية التي تحتويها مثل الألياف والنحاس والسيلينيوم


ترطيب الشعر بعمق


تعزيز نعومة ملمس الشعر


تعزيز لمعان الشعر وإشراقته الطبيعية


منع البكتيريا من أن تتراكم على فروة الرأس


المساعدة في تجنّب تساقط الشعر


تقوية جذور الشعر وتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس


تجنّب مشكلة القشرة بفضل احتمائها على الأحماض الدهنية


المساعدة في علاج التقصّف


حلّ مشكلة تجعّد الشعر


كيف يمكن استعمال بودرة جوز الهند للشعر؟

كما سبق وذكرنا، يمكن استعمال بودرة جوز الهند في الخلطات الطبيعية المخصّصة للشعر. وإليك ماسكان يمكنك تحضيرهما:

الماسك الأوّل

ضعي ملعقتين من بودرة جوز الهند في وعاء على نار هادئة. وبعد أن تصبح دافئة، أضيفي ملعقتين من العسل. اخلطي المكوّنين جيداً مع بعضهما، ثم وزّعي المزيج على فروة الرأس ودلّكيها لمدة 10 دقائق. غطّي شعرك بقبّعة الاستحمام لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسلي بالشامبو والماء الفاتر.

الماسك الثاني

امزجي 6 ملاعق من بودرة جوز الهند مع ملعقة كبيرة من بذور الكتان وملعقة من حبة البركة المطحونة و6 ملاعق من الحناء. اعجني المكوّنات بعد إضافة الكمية المناسبة من عصير البصل إليها، حتّى تحصلي على قوام متماسك. وزّعي الخليط على الشعيرات من الجذور حتّى الأطراف، ثم اتركيه على شعرك المغطّى بقبعة الاستحمام مدة ساعتين، قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو.

 

 

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