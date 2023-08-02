طريقة سحب لون الشعر في المنزل بمكونات طبيعية

الوكيل الاخباري - إن كنت قد قررت تغيير مظهرك وتجربة لون شعر جديد، لكن بعد بضعة أيام ، لست متأكدة من هذا اللون الجديد يناسبك. إذاَ، لحسن الحظ ، هناك عدة طرق سهلة لإزالة صبغة الشعر دون الإضرار بشعرك. فيما يلي طرق لإزالة لون الشعر بسرعة وسهولة في المنزل:



استخدمي الشامبو المخصص لسحب الصبغة

إذا كنتِ بحاجة إلى إزالة صبغة الشعر بسرعة ، استخدمي شامبو ينقي الشعر ويساعدك على سحب الصبغة من الشعر. تعمل المواد الكيميائية القاسية في هذه الشامبو على تجريد شعرك من اللون. تأكدي من المتابعة ببلسم مرطب بعد ذلك ، حيث يمكن أن يؤدي الشامبو المنقي إلى الجفاف.

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استعملي صودا الخبز

صودا الخبز منتج آخر يمكن استخدامه لإزالة لون الشعر. اخلطي مقادير متساوية من صودا الخبز والماء لتشكيل عجينة ، ثم دلكيها على شعرك المبلل. اتركيه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.



استخدمي خل التفاح لغسل الشعر

غالبًا ما يستخدم الخل كبديل طبيعي لتنقية الشامبو. ببساطة اخلطي مقدارًا من الخل مع مقدارين من الماء وصبيه على رأسك بعد غسل الشعر بالشامبو. اشطفه بالماء البارد بعد بضع دقائق. قد تحتاجين إلى القيام بذلك عدة مرات لإزالة كل الألوان من شعرك.



شطف الشعر بعصير الليمون

عصير الليمون هو منتج طبيعي آخر يمكن استخدامه لإزالة صبغة الشعر. اخلطي عصير الليمون الطازج مع كمية متساوية من الماء وضعيه على شعرك كما تفعلين بغسول الخل.



اتركي بيروكسيد الهيدروجين لمدة على شعرك

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض قوي يمكن استخدامه لإزالة لون الشعر بسرعة وسهولة. ببساطة امزج أجزاء متساوية من بيروكسيد الهيدروجين والماء في زجاجة رذاذ ثم رشها على شعرك الرطب بالتساوي.

اتركيه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد ثم غسله بالشامبو والبلسم كالمعتاد. يجب ألا تستخدمي هذه الطريقة إلا إذا كنتِ حقًا بحاجة لإزالة كل الألوان من شعرك ، حيث قد تتسببين في ضرر إذا تم استخدامها كثيرًا.

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