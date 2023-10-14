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السبت، 14-10-2023 12:48 م

للمرأة قصيرة القامة.. كيف تختارين البوت المناسب؟

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الوكيل الإخباري - يمكن لقصيرة القامة ذات القوام الرشيق لبس البوت في موسم الخريف والشتاء شرط اختيار الموديل المناسب.

وأوضحت مجلة "Elle" أن قصيرة القامة وذات القوام الرشيق يمكنها لبس بوت بكعب عال، يعمل على إطالة السيقان بصرياً ليجعلها تبدو أطول، مع مراعاة أن يصل طول ساقه  إلى الركبة.

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وأضافت المجلة أن موديلات البوت المناسبة لقصيرة القامة ذات القوام الرشيق تشمل أيضاً بوت الكاحل، وبوت الكاوبوي والبوت ذا الأربطة.
من ناحية أخرى، حذرت المجلة، قصيرة القامة وذات القوام الرشيق من البوت بالنعل السميك والضخم وبوت قائدي الدراجات النارية، نظراً لأنهما يجعلان  قصيرة القامة، تبدو أقصر.

 

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