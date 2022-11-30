ما هو الكريستال للشعر و ماهي فوائده في تطويل الشعر... ستفاجئك

الوكيل الإخباري - يتعرض الشعر للعديد من العوامل الخارجية التي تسبب تلفه، مثل المعالجة الحرارية (المكواة والسشوار)، ومنتجات العناية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية وغيرها، التي تفقد الشعر ترطيبه، وتسبب تقصفه وتجعده مع الوقت.



تطورت تقنيات معالجة الشعر التالف أخيرا، وظهرت العديد من العلاجات لفرد وتنعيم الشعر مثل الكيراتين والكولاجين، وآخرها كريستال الشعر.

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هل يساعد كريستال الشعر في نموه؟











الإجابة المختصرة هي نعم ، فهو أحدث جيل من الكيراتين. تركيبته حصرية جديدة غنية بزيت الأرجان والكيراتين مما يمنع تكسر الشعر والجفاف المفرط. يمكن أن يساعد الكريستال الشعر في نموه لكن يجب استخدامه عندما يقترح طبيب الأمراض الجلدية القيام به. ويتضمن وضع المنتجات على الشعر وتجفيفه بالمجفف وختمه بمكواة مسطحة. ايضاً الكيراتين هو نوع طبيعي من البروتين في بشرتك وشعرك وأظافرك. يضيف علاج الكيراتين كيراتينًا إضافيًا لشعرك ، مما يساعد على تقليل التجعد وزيادة اللمعان وتقوية الشعر.



فوائد الكريستال للشعر



تعتمد الفوائد المحددة التي ستجنيها من علاج الكريستال على نوع شعرك والمنتجات المستخدمة. بشكل عام ، يمكنك توقع الفوائد التالية من علاج كريستال الشعر:



يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس ، وصبغة الشعر ، والعلاجات الكيميائية الأخرى إلى تجريد شعرك من الكيراتين الطبيعي ، تاركًا وراءه مناطق تكون أكثر عرضة للتقصف والأضرار الأخرى.

تعمل علاجات الكريستال للشعر على "إعادة ملء" هذه المناطق التي فقدت الكيراتين. والنتيجة هي جذع شعر أكثر نعومة ، مما يُترجم إلى شعر حريري ولامع.



اعتمادًا على المنتجات المستخدمة ، يمكن لعلاج كريستال الشعر تمليس الشعر المجعد أو المتموج.



يجب أن ينتج عن علاج الكريستال للشعر خصل مفرودة وناعمة وستعمل تركيبات معينة على تقليل التجعد ببساطة ، مما يوفر تجعيدًا أو تموجات أكثر نعومة ونعومة.



عن طريق تعويض الكيراتين المفقود في جذع شعرك ، يمكن أن تجعل علاجات الكيراتين الشعر أقوى وأقل عرضة للتكسر.

بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يؤدي ذلك إلى القدرة على نمو الشعر لفترة أطول ، حيث تقل احتمالية تكسر الخيوط.



بالإضافة إلى تقوية الشعر ، فإن تجديد الكيراتين من خلال علاج الكيراتين يمكن أن يجعل الشعر يبدو أكثر كثافة.

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