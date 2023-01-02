نصائح بعد الولادة الطبيعية للشفاء سريعاً

الوكيل الاخباري - تشير فترة النفاس إلى الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. هذا وقت ممتع ، لكنه أيضًا فترة تكيف وشفاء للأمهات. خلال هذه الأسابيع ، سترتبطين بطفلك وستخضعين لفحص ما بعد الولادة مع طبيبك. وهنا سنقدّم لك أبرز النصائح بعد الولادة الطبيعية التي تساعدك في الشفاء سريعاً من جرح الولادة.



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نصائح بعد الولادة الطبيعية



يواجه التكيف مع الحياة اليومية بعد ولادة الطفل تحديات ، خاصة إذا كنت أماً جديدة. على الرغم من أهمية العناية بطفلك ، إلا أنه يتعين عليك أيضًا الاعتناء بنفسك.



لا تعود معظم الأمهات الجدد إلى العمل لمدة ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة. هذا يتيح الوقت لها للتكيف وتطوير وضع طبيعي جديد. نظرًا لأنه يجب إطعام الطفل وتغييره كثيرًا ، فقد تواجه ليالي بلا نوم. يمكن أن يكون محبطًا ومرهقًا. الخبر السار هو أنك ستقعي في الروتين للنهاية.

إليك نصائح بعد الولادة الطبيعية:







احصلي على قسط وافر من الراحة



احصلي على أكبر قدر ممكن من النوم للتغلب على التعب والإرهاق. قد يستيقظ طفلك كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للتغذية. للتأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة ، نامي عندما ينام طفلك.



اطلبي المساعدة



لا تترددي في قبول المساعدة من العائلة والأصدقاء خلال فترة ما بعد الولادة وكذلك بعدها، يحتاج جسمك إلى وقت للتعافي ، ويمكن أن تساهم المساعدة العملية في جميع أنحاء المنزل يالحصول على الراحة التي تشتد الحاجة إليها كلما كبر طفلك. يمكن للأصدقاء أو العائلة إعداد وجبات الطعام أو إدارة المهمات أو المساعدة في رعاية الأطفال الآخرين في المنزل.



تناولي وجبات صحية



حافظي على نظام غذائي صحي لتعزيز الشفاء، زيدي من تناولك للحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتين. يجب عليك أيضًا زيادة تناول السوائل ، خاصة إذا كنت مرضعة.



التمارين الرياضية



سيخبرك طبيبك عندما يكون من المناسب ممارسة الرياضة لكن يجب ألا يكون النشاط شاقاً. جربي المشي بالقرب من منزلك. تغيير المشهد أمر منعش ويمكن أن يزيد من مستوى طاقتك.

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