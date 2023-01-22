5 أقنعة طبيعية للعروس الباحثة عن بشرة مشرقة قبل الزفاف

الوكيل الاخباري - دائماً ما تحرص الفتاة المقبلة على الزواج على العناية ببشرتها، رغم انهماكها بالتحضيرات الكثيرة لحفل الزفاف، لتظهر بوجه مشرق ونضر وبشرة صحية تمنحها إطلالة جميلة لاسيما في صور زفافها، لذلك نقدم لك هنا 5 وصفات لأقنعة وجه طبيعية والتي ننصحك بتجربتها للحصول على بشرة مثالية في يومك المنشود.





قناع الأفوكادو والعسل والزبادي

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يعمل على تهدئة البشرة وهو مقشر ومرطب جيد للبشرة وغني بفيتامين سي.



المكونات:



نصف ثمرة أفوكادو



ملعقة طعام زبادي



ملعقة كبيرة عسل طبيعي



الطريقة:



تخلط المكونات جميعاً بشكل جيد



يوضع المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء











قناع الكيوي والزبادي



ماسك غني بمضادات الأكسدة، كما أن زيت الزيتون والزبادي يعملان على تهدئة وترطيب البشرة.



المكونات:



2 كيوي



3 ملاعق طعام زبادي



ملعقة كبيرة من عصير البرتقال الطازج



ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز





الطريقة:



تمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض



يوضع المزيج على الوجه، ويترك لمدة نصف ساعة قبل إزالته بالماء أو بقطعة قماش ناعم مبللة بالماء

قناع صفار البيض وزيت اللوز الحلو



ماسك طبيعي ومفيد جداً في تقليل التجاعيد وتقوية أنسجة البشرة وتوحيد لونها.



المكونات:



صفار بيضة واحدة



نصف ملعقة صغيرة زيت لوز حلو



ملعقة صغيرة أرز مطحون



الطريقة:



تخلط المكونات جيداً وتوضع على الوجه لمدة 45 دقيقة.



ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ومن بعدها ينظف بالغسول المناسب.





ماسك النشا وماء الورد



يساعد هذا الماسك على تفتيح البشرة وتصفيتها من الشوائب، كما يسهم النشا في تفتيح الوجه؛ لذا فإن قناع النشا وماء الورد هام جداً للبشرة، ناهيك عن الرائحة المنعشة التي يمنحها هذا الماسك للبشرة.



المكونات:



ملعقتان نشا



3 ملاعق كبيرة ماء الورد،





الطريقة:



يخلط المكونان ليصبح لديك مزيجاً سميكاً



يوضع على الوجه ويترك نصف ساعة ويغسل بالماء فقط.







ماسك الخيار والليمون والجيلاتين



يساعد هذ القناع على تنظيف وتنقية وتفتيح البشرة، كما يعمل أيضاً على منح البشرة مظهراً شاباً ونضراً.



المكونات:



ثمرة خيار



ملعقتان عصير ليمون



ملعقتان بودرة جيلاتين



الطريقة:



قشري ثمرة الخيار وضعيها في الخلاط، ثم أضيفي إليها ملعقتين من عصير الليمون. اخلطيها جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس.



صفي المزيج حتى تحصلي على العصير ثم سخني العصير على نار هادئة أو حمام مائي، أضيفي إلى العصير ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين وقلبي المزيج لمدة دقيقة أو حتى يزداد سمكه قليلاً. بعد ذلك أبعدي المزيج عن النار واتركيه ليبرد قليلاً.



استخدمي فرشاة الوجه الناعمة لوضع المزيج على وجهك مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العينين. اتركي القناع حتى يجف ثم أزيليه في الاتجاه التصاعدي.

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