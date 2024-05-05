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الأحد، 05-05-2024 01:56 م

مزايا وطريقة استعمال كريم الوقاية من الشمس الملون

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الوكيل الإخباري - يتميز كريم الوقاية من الشمس الملون بقدرته على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن الحروق الشمسية وشيخوخة البشرة.

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وأضافت مجلة "Jolie" أنه يمنح البشرة لوناً موحداً ومظهراً متجانساً بإخفاء مواضع الاحمرار والشوائب، ويغني عن استخدام كريم الأساس  وكريم BB.


ولضمان النتيجة المرجوة، يجب تنظيف البشرة وتجفيفها جيداً، مع وضع الكريم على الوجه والرقبة بقدر متساو بأطراف الأصابع أو إسفنجة، ثم تركه بعض الوقت حتى تمتصه البشرة جيداً.


ويُراعى أيضاً تجديد طبقة الكريم بانتظام للحفاظ على تأثيره، عند التعرض للشمس فترة طويلة، مع العلم أن لونه يبهت بفعل التعرق الشديد وملامسة الماء.

 

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