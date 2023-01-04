5 فوائد للزنجبيل للبشرة والشعر والطرق الصحيحة لاستعماله

الوكيل الاخباري - قد يكون الزنجبيل مكوّناً من المكوّنات التي اعتدت رؤيتها في المطبخ، إذ يدخل في تحضير عدد كبير من وجبات الطعام والعصائر أيضاً. وهو يُعتبر أساسياً بما أنّه يقدّم للجسم منافع متعدّدة، منها على سبيل المثال المساعدة في علاج نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق وتهدئة اضطرابات المعدة كما وآلام العضلات.



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وفي الواقع، تمتدّ فوائد الزنجبيل لتطال البشرة، وهو أمر يهمّنا طبعاً لأنّنا نحبّ الاستفادة من خصائص المكوّنات الطبيعية في الخلطات التي نحضّرها للبشرة والشعر، سواء ارتبط الأمر بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وغيرهما أو الخيارات الأخرى مثل زبدة الشيا والفراولة والأناناس وما إلى ذلك...





وقبل أن نبدأ بتعداد فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر، لا بدّ أن نخبرك أنّ بعض الدراسات أثبتت قدرة الزنجبيل على التخفيف من الحكة والالتهابات عند استعماله موضعياً. ولو كنت ترغبين فعلاً في الاستفادة من خصائص الزنجبيل في روتينك الجمالي، يمكنك فركه على بقعة صغيرة من الجلد أو حتّى استعمال كمية صغيرة من مستخلصه للتأكّد من أنّه لن يسبّب لك بأي تهيّج، بخاصّة إن كانت بشرتك حسّاسة. ولو لجأت إلى استعمال زيت الزنجبيل، لا تنسي أنّ تذويبه بالماء ضروري قبل استعماله.





فما هي فوائد الزنجبيل إذاً وكيف يمكن استعماله؟









يحتوي الزنجبيل على 40 نوعاً من مضادات الأكسدة، وهذا ما يجعله قوياً في وجه الجذور الحرّة المتسبّبة بالشيخوخة المبكرة. وقد أشارت إحدى الدراسات في هذا الإطار إلى أنّ مزج مستخرج الزنجبيل مع بودرة الكركم يساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين داخل البشرة، ما يساهم في الحصول على بشرة مرنة ومفعمة بالشباب.



بفضل قدراته المضادة للأكسدة بشكل كبير، يتمتّع الزنجبيل بقدرته على التخفيف من مظهر الندبات. ويعود ذلك إلى تعزيز الدورة الدموية أو تدفّق الدم نحو الندبة ومساعدتها على الالتحام أو الالتئام مع البشرة بشكل أفضل.

كذلك، يستطيع الزنجبيل تعزيز إنتاج الميلانين (الذي يجعل البشرة أغمق)، يكون قادراً على توحيد لون الندبات الفاتحة مع البشرة. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ المكوّن الطبيعي هذا يُستعمل في علاج مشاكل التصبّغات الأخرى مثل البهاق. ولاستعماله والاستفادة منه، يمكن وضع قطعة من الزنجبيل الطازج على المنطقة المستهدفة وتركه حتّى يجفّ، على أن يتم ذلك مرّتين يومياً لفترة معيّنة.



في ما يتعلّق بالشعر، يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من المعادن كما ويتمتّع بخصائص مطهّرة ومضادة للفطريات والالتهابات، وهذا ما يجعله فعالاً في علاج مشكلة القشرة. فبفضل محاربة الملاسيزية، وهي نوع الفطر الذي يؤدي إلى ظهور القشرة في الغالب، يكون قادراً على تهدئة فروة الرأس وتعزيز الدورة الدموية وحتّى تعزيز نمو الشعر. وفي هذا الإطار، يمكن مزج بعض القطرات من زيت الزنجبيل مع الشامبو. كذلك، يمكن تحضير ماسك شعر بسيط وسهل من خلال المزج بين زيت الزنجبيل وزيت غني بالأحماض الدهنية المرطّبة مثل زيت الأرغان أو زيت جوز الهند. ويتم توزيعه على الجذور وفروة الرأس، مع التدليك قليلاً ثم غسله بعد نصف ساعة أو ساعة حتّى.



بما أنّ الزنجبيل يعزّز الدورة الدموية، قد يساعد في التخفيف من مظهر السيلوليت. ولذلك، يمكن استعماله في خلطة مقشّرة للبشرة تجمعه مثلاً بالسكر وزيت جوز الهند والقليل من بعض الزيوت العطرية.



نظراً إلى خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يمكن القول إنّ الزنجبيل يساعد في علاج البثور والحدّ من إنتاج الزيوت المسبّبة لظهورها.

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