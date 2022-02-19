السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

سيول وامطار غزيرة في القويرة - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 01:36 م

الأسرة النيابية تختتم فعاليات ورشة حول قانوني الانتخاب والأحزاب

WhatsApp Image 2022-02-19 at 1.38.24 PM


الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل التدريبية "أساليب الضغط والمناصرة حول مقترحي قانوني الانتخاب والأحزاب"، والتي أقامها مركز الحياة - برنامج "راصد"، ومنتدى الاتحادات الفدرالية، بالتعاون مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية. 

واستعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، خلال فعاليات الورشة التدريبية، التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام في مدينة العقبة، نشأة الأحزاب في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن قانون الأحزاب المعمول به حاليًا، يتضمن الحق لـ150 شخصًا بتأسيس حزب، لكن في القانون المقترح، والذي تُناقشه حاليًا اللجنة القانونية النيابية، يرفع العدد إلى 500 شخص.


وبين الخوالدة أنه في التعديل المقترح على القانون، يستحق الحزب السياسي بعد مرور عام على تأسيسه مُخصصًا ماليًا ثابتًا سنويًا، عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مُترشحيه، وتخصيص نسبة تحفيزية مالية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة عمره/ ها أقل من 35 عامًا، وتخصيص نسبة تحفيزية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة، فضلًا عن تقديم دعم مالي للحزب الذي يُصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو يُنشئ موقعًا إلكترونيًا.

بدوره، استعرض مدير برنامج "راصد"، عمرو النوايسة، أهم مبادئ العمل الحزبي، وكيفية التشجيع على المُشاركة السياسية والحزبية.

من ناحيتها، أكدت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عبير الجبور، أهمية الأحزاب في تعزيز الحياة السياسية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان.


وقالت إن اللجنة ستعمل على تقديم مقترحات لتجويد مشروع قانون الأحزاب.

من جهتهن، شددت السيدات النواب: زينب البدول وعائشة الحسنات وأسماء الرواحنة ورهق الزواهرة وآمال الشقران وتمام الرياطي، على ضرورة تعزيز المُشاركة بالحياة الحزبية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
economy-290419-13

أبو صعيليك: الاستثمار العراقي جزء مهم في الاقتصاد الوطني

WhatsApp Image 2022-02-18 at 5.02.31 PM

الواكد عضوا في جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني العربي

نواب

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

w

الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

WhatsApp Image 2022-02-17 at 3.00.32 PM

السليحات رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان العربي

1645101603512

الدغمي والغانم يبحثان العلاقات البرلمانية

أخبار متعلقة
نواب

الأسرة النيابية تعقد جلسة حول مقترح قانون الانتخاب

JNA_e96b8image_story

القانونية النيابية: تدرج في المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب

18a25131-8f9a-4196-8ef4-1c2491e76acd

العودات: مشروع قانون الأحزاب تضمن نصاً صريحاً بعدم التعرض لأي شخص بسبب انتمائه الحزبي

انتخاب

قانونية النواب تبدأ بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب

270775990_252692176977268_3857111438605453810_n

العودات: حوارات معمقة حول قانوني الأحزاب والانتخاب

0L5A6224

القانونية النيابية تبدأ اليوم بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب