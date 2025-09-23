الثلاثاء 2025-09-23 10:19 م
 

الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب
الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب
 
الثلاثاء، 23-09-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن لرئاسة المجلس او أي منصب آخر ، مشددًا على أن هذا القرار مرتبط بموقف حزب الميثاق الذي ينتمي إليه.اضافة اعلان


وأشار الصفدي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن حزب الميثاق الوطني سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لحسم موقفه من انتخابات رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، مؤكدًا أن الالتزام بقرارات الحزب هي أساس العمل الحزبي المؤسسي.

وقال الصفدي إن الامتثال لقرار الحزب يمثل ركيزة من ركائز العمل الحزبي وأنه ملتزم بما يقرره الحزب من خيارات، مضيفًا أن المرحلة تتطلب تعزيز الانضباط الحزبي وترسيخ ثقافة العمل الجماعي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية نقابة المهندسين: خطاب الملك وثيقة شرف وصرخة ضمير عالمي

الملك يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات نيويورك

أخبار محلية الملك يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش اجتماعات نيويورك

ت

أخبار محلية نقابة الصحفيين تكرم أبناء أعضائها الناجحين بـ "التوجيهي"

عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني

شؤون برلمانية عطية: لجنة الحوار في حزب إرادة تنطلق لتعزيز التنسيق البرلماني

الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

شؤون برلمانية الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية

خاص بالوكيل وفاة طفلة في عين الباشا بعد تعرضها للدغة من عقرب شديد السمية

غوتيريش: حل الدولتين آخذ في "التلاشي الخطير" بفعل استمرار الاستيطان والضم

عربي ودولي غوتيريش: حل الدولتين آخذ في "التلاشي الخطير" بفعل استمرار الاستيطان والضم

ل

عربي ودولي أمير قطر: القصف الإسرائيلي اعتداء على دولة صانعة سلام



 
 





الأكثر مشاهدة