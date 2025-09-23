الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

وأشار الصفدي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن حزب الميثاق الوطني سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لحسم موقفه من انتخابات رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، مؤكدًا أن الالتزام بقرارات الحزب هي أساس العمل الحزبي المؤسسي.
وقال الصفدي إن الامتثال لقرار الحزب يمثل ركيزة من ركائز العمل الحزبي وأنه ملتزم بما يقرره الحزب من خيارات، مضيفًا أن المرحلة تتطلب تعزيز الانضباط الحزبي وترسيخ ثقافة العمل الجماعي.
