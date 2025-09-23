الصفدي: لم أُعلن ترشحي لرئاسة مجلس النواب والقرار بيد الحزب

09:36 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن لرئاسة المجلس او أي منصب آخر ، مشددًا على أن هذا القرار مرتبط بموقف حزب الميثاق الذي ينتمي إليه. اضافة اعلان





وأشار الصفدي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن حزب الميثاق الوطني سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لحسم موقفه من انتخابات رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، مؤكدًا أن الالتزام بقرارات الحزب هي أساس العمل الحزبي المؤسسي.



وقال الصفدي إن الامتثال لقرار الحزب يمثل ركيزة من ركائز العمل الحزبي وأنه ملتزم بما يقرره الحزب من خيارات، مضيفًا أن المرحلة تتطلب تعزيز الانضباط الحزبي وترسيخ ثقافة العمل الجماعي.