"الميثاق النيابية" تزور مصابي المداهمة الأمنية في الرمثا

وأكد الطراونة، باسم الكتلة، على تقديرهم الكبير لتضحيات نشامى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مشيدًا بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء الواجب الوطني، ودورهم في حماية أمن الوطن واستقراره.
وقال الطراونة ان الأردن سيبقى قوي برجاله الأوفياء الذين يقفون في الصف الأول دفاعًا عن أمنه وسيادته.
كما ثمّنت الكتلة الجهود الاحترافية التي تبذلها الكوادر الطبية في المدينة الطبية، مشيرة إلى مستوى الرعاية المتقدمة التي يحظى بها مصابو الأجهزة الأمنية والعسكرية، وما يعكسه ذلك من جاهزية عالية وإمكانات طبية متميزة.
