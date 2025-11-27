رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد الانتهاء من مناقشات موازنة 2026

وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية تمهيدا لإقرارها قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة المتقاعدين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى تخفيض النفقات غير الضرورية في الموازنة.
وأشار السليحات إلى أن اللجنة سترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه وإقراره وفق الأطر الدستورية.
