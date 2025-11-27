رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد الانتهاء من مناقشات موازنة 2026

04:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755405 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- توقع رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 في 8 كانون الأول المقبل. اضافة اعلان





وقال السليحات لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية تمهيدا لإقرارها قبل نهاية العام الحالي.



وأضاف أن اللجنة ستوصي بزيادة المتقاعدين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى تخفيض النفقات غير الضرورية في الموازنة.



وأشار السليحات إلى أن اللجنة سترسل مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه وإقراره وفق الأطر الدستورية.

تم نسخ الرابط





