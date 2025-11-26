مطالبات نيابية بتعزيز خدمات مستشفيات وزارة الصحة

وقالوا خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة الصحة لسنة 2026، اليوم الأربعاء، إنه يجب تعزيز العمل في مستشفيات الأمير حمزة والبشير لتغطية حجم الطلب المتزايد من المرضى.
وأضاف النواب أن الضغط المتزايد على هذين المستشفيين يتطلب خططا عاجلة للتوسع الإنشائي والخدمي.
وأشار النواب إلى أهمية توفير الوقت على المرضى وتسريع الإجراءات داخل المستشفيات، عبر تطوير أنظمة التحويل، وتحسين آليات الاستقبال، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر حصول المريض على الخدمة الطبية اللازمة.
ودعوا إلى ضرورة تعزيز دور المراكز الصحية الأولية والشاملة والرقابة على دوام الموظفين هناك نظرا لدورها في تشخيص الحالات بالمرحلة الأولى وفي تخفيف الضغط على المستشفيات.
