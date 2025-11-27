الخميس 2025-11-27 04:51 م

نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين

الخميس، 27-11-2025 04:36 م
الوكيل الإخباري- انتقد النائب معتز الهروط تأخر وزارة الأشغال العامة والإسكان في صرف المستحقات المالية للمقاولين والشركات.اضافة اعلان


وقال الهروط خلال مناقشة موازنة وزارة الأشغال لسنة 2026  اليوم الخميس، إن المقاولين عزفوا عن التقدم للعطاءات جراء تأخر صرف المستحقات المالية من الوزارة.

وأضاف أنه من غير المناسب أن تتأخر الوزارة لمدة سنة أو أكثر في صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين.

بدوره تعهد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن بسداد الوزارة مستحقات المقاولين عن عام 2024 مع نهاية العام الحالي.

وأوضح أبو السمن أن الوزارة تحاول جلب مستحقات المقاولين وتسديدها قبل ترحيلها لوزارة المالية مع نهاية السنة المالية.
 
 


