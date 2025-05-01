إم إس فارما تحتفل بيوم السلامة العالمي 2025 من خلال فعاليات في الأردن والسعودية والجزائر

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الوكيل الإخباري- في إطار التزامها المستمر بالصحة والسلامة والتميّز التشغيلي، احتفلت شركة إم إس فارما بيوم السلامة العالمي 2025 عبر منشآتها المختلفة، بما في ذلك الشركة المتحدة لصناعة الأدوية ومنشأة إم إس فارما للحقن في الأردن، وإم إس فارما في المملكة العربية السعودية، والكندي في الجزائر. وتؤكد هذه المبادرة على قناعة إم إس فارما الراسخة بأن السلامة ليست مجرد التزام مهني، بل هي قيمة جوهرية متجذّرة في كل عملية وقرار وإجراء داخل المؤسسة. اضافة اعلان





وبمناسبة هذا اليوم، نظّمت فرق الصحة والسلامة المهنية سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوقاية والاستعداد والرعاية. وشملت هذه الفعاليات ورش عمل متخصصة في سلامة بيئة العمل والوقاية من المخاطر، إلى جانب جلسات توعية بالصحة الجسدية والنفسية بإشراف خبراء طبيين، وتدريبات على أساسيات مكافحة الحرائق والتأهّب للطوارئ. وقد شارك الموظفون في جميع المواقع في هذه الأنشطة التي عزّزت معارفهم وجاهزيتهم، وسلّطت الضوء على التزام إم إس فارما بحماية كوادرها وتوفير بيئة عمل صحية وداعمة تسهم في تحقيق رسالتها الأساسية في توفير أدوية موثوقة وعالية الجودة للمرضى حول العالم.



وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة إم إس فارما، السيد كالّي كاند، قائلاً:

"إن السلامة ليست مجرد معيار نطبّقه في إم إس فارما، بل هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا، وتشكّل أساسًا لطريقة قيادتنا وابتكارنا ونمونا. إن التزامنا ببيئة عمل خالية من الحوادث يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤيتنا لمستقبل أكثر صحة واستدامة لموظفينا ومرضانا والمجتمعات التي نخدمها. وهذا الالتزام يتجسّد في التقدّم الملموس الذي حقّقناه عبر عملياتنا المختلفة، وبالتركيز المستمر على التميّز والمساءلة والرعاية."



وخلال السنوات الثلاث الماضية، حقّقت إم إس فارما انخفاضًا بنسبة 75٪ في عدد إصابات العمل التي تؤدي إلى فقدان الوقت، وتراجعًا بنسبة 60٪ في معدل شدة الحوادث، ما يعكس بوضوح التزامها بسلامة الموظفين والتميّز التشغيلي. وقد جاءت هذه النتائج نتيجة نهج وقائي شامل في مجال الصحة والسلامة، يشمل تقييمات مخاطر دقيقة، وتطبيق إجراءات قوية للصحة والسلامة والبيئة، وبرامج تدريب مستمرة للموظفين، وتعزيز أنظمة الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة. ونتيجة لهذه الجهود، حافظت منشآت إم إس فارما في الأردن على شهادتي ISO 45001 وISO 14001 منذ عام 2018، في حين حصلت منشأتها في الجزائر على شهادة ISO 14001 دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة.



كما ونجحت الشركة في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 10٪ من خلال مبادرات استدامة متعددة، مثل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، واعتماد أنواع وقود أنظف، وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة. وتمثل هذه الجهود نهج إم إس فارما المتكامل في بناء بيئات عمل أكثر أمانًا، وتعزيز المسؤولية البيئية، وتقديم منتجات دوائية عالية الجودة للمرضى حول العالم.



إم إس فارما هي شركة رائدة في مجال صناعة الأدوية، تعمل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدّم أدوية عالية الجودة وبأسعار مناسبة تساهم في تحسين حياة المرضى والمجتمعات. ومن خلال التزامها المستمر بالابتكار والجودة والسلامة، تواصل إم إس فارما بناء مستقبل صحي أفضل، منتجًا تلو الآخر، وحياةً تلو الأخرى.

