ليسا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأميركي ولن أستقيل

الوكيل الإخباري- قالت ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي، وإنها لن تستقيل. اضافة اعلان





وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري.



وأضافت كوك في بيان: "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني 'لسبب وجيه'، في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك... لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022".



وفي هذا السياق، تخلى الدولار عن مكاسبه في التعاملات المبكرة في آسيا، الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 98.187، بعدما أعلن ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قرار إقالة كوك.



وجاء هذا التراجع بعدما سجلت العملة الأميركية، يوم الاثنين، أكبر مكاسب يومية لها في أربعة أسابيع.



وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار لدى "ساكسو ماركتس" في سنغافورة: "لا تشعر الأسواق بالذعر، لكنها تعيد حساباتها. قرار خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر يبدو أكثر احتمالًا بعد إقالة كوك".



وأضافت: "لكن الأمر لا يقتصر على خفض الفائدة، بل يتعلق أيضًا باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر المؤسسية المتزايدة في الولايات المتحدة".



وتُشكل خطوة ترامب غير المسبوقة تصعيدًا حادًا في معركته مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينتقده الرئيس بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة، كما أنها تزيد من مخاوف المستثمرين حيال استقلالية البنك المركزي.