لرفضه احتلال غزة.. إجراء من نتنياهو بحق رئيس الأركان

وقالت المصادر إن مقربين من نتنياهو يدعون إلى تعيين قائد أعلى من زامير لرفضه احتلال مدينة غزة.
وأضافت أن مقترح تجاوز زامير يقضي بإمكانية تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة رئيس أركان أعلى أو قائد أعلى للجيش لأن رئيس الأركان الحالي ليس هجوميا بما يكفي، ولا يريد احتلال مدينة غزة، بحسب تعبيرها.
ونقلت القناة 13 عن قادة عسكريين أن رئيس الأركان لن يقبل تعيين قائد أعلى منه للجيش.
كما نقلت عن مصادر أن هناك حالة غضب في مكتب نتنياهو بعد مطالبة زامير بالتوصل لصفقة الآن.
في المقابل، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي ما أوردته القناة 13، قائلا إن إسرائيل لها حكومة واحدة وجيش واحد ورئيس أركان واحد.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: وفد مصري زار إسرائيل لبحث صفقة غزة
-
تقرير أممي: 670 شهيدا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2024
-
ترامب يتحدث عن نهاية وشيكة لحرب غزة ويتوقع الموعد
-
لازاريني: لامبالاة العالم وتقاعسه عن ما يجري في غزة أمر صادم
-
ارتفاع عدد شهداء سوء التغذية والمجاعة في غزة إلى 300
-
حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 صحفيا
-
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
الأونروا: نظام التعليم بغزة على وشك الانهيار التام