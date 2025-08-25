لرفضه احتلال غزة.. إجراء من نتنياهو بحق رئيس الأركان

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 13 مساء اليوم الاثنين عن مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يبحث مقترحا لتجاوز رئيس الأركان إيال زامير بعد دعوته إلى إبرام صفقة بدلا من المضي في خطة احتلال مدينة غزة.

وقالت المصادر إن مقربين من نتنياهو يدعون إلى تعيين قائد أعلى من زامير لرفضه احتلال مدينة غزة.



وأضافت أن مقترح تجاوز زامير يقضي بإمكانية تعيين مسؤول أعلى من رئيس الأركان ليكون بمثابة رئيس أركان أعلى أو قائد أعلى للجيش لأن رئيس الأركان الحالي ليس هجوميا بما يكفي، ولا يريد احتلال مدينة غزة، بحسب تعبيرها.



ونقلت القناة 13 عن قادة عسكريين أن رئيس الأركان لن يقبل تعيين قائد أعلى منه للجيش.



كما نقلت عن مصادر أن هناك حالة غضب في مكتب نتنياهو بعد مطالبة زامير بالتوصل لصفقة الآن.