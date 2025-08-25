الحكومة تدين استمرار اعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية

الوكيل الإخباري- جدد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، رفض الأردن للاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية المتجهة الى غزة.

وقال المومني، إن عدداً من المستوطنين حاولوا مساء أمس الأحد تعطيل قافلة المساعدات الإغاثية المكونة من 59 شاحنة والتي تمكنت من العبور إلى غزة في وقت لاحق.



وبين أن الاعتداءات شملت 4 شاحنات إذ تعرضت إلى هجوم ورشق بالحجارة ما أدى إلى تحطيم واجهات زجاجية أمامية لها، كما جرى ثقب للإطارات وكسر بعض الأجسام الأمامية والجانبية لتلك الشاحنات.



وحمل المومني السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذه التصرفات لعدم لجمها، مؤكدا أن هنالك تساهلاً في السيطرة على هذه الأعمال التي تعرض سلامة السائقين للخطر مما يعيق العمل الإغاثي ويشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.