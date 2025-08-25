الإثنين 2025-08-25 01:12 م
 

الحكومة تدين استمرار اعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 25-08-2025 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   جدد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الاثنين، رفض الأردن للاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية المتجهة الى غزة.

اضافة اعلان

 

وقال المومني، إن عدداً من المستوطنين حاولوا مساء أمس الأحد تعطيل قافلة المساعدات الإغاثية المكونة من 59 شاحنة والتي تمكنت من العبور إلى غزة في وقت لاحق.


وبين أن الاعتداءات شملت 4 شاحنات إذ تعرضت إلى هجوم ورشق بالحجارة ما أدى إلى تحطيم واجهات زجاجية أمامية لها، كما جرى ثقب للإطارات وكسر بعض الأجسام الأمامية والجانبية لتلك الشاحنات.


وحمل المومني السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذه التصرفات لعدم لجمها، مؤكدا أن هنالك تساهلاً في السيطرة على هذه الأعمال التي تعرض سلامة السائقين للخطر مما يعيق العمل الإغاثي ويشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.


وختم الوزير حديثه بالقول إن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال المساعدات إلى الأهل بغزة لا تزال تصطدم بعوائق مفتعلة منها تقديم طلب إلكتروني لغايات نقل المساعدات وحصر عملية التفتيش بوقت قصير اثناء الدوام على المعابر وفرض جمارك مستحدثة، ما يرفع المدة الزمنية لإيصال المساعدات من ساعتين إلى نحو 36 ساعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الضريبة: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي

عملية الفارس شهم

عربي ودولي الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أوزبكستان وكازاخستان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تدين استمرار اعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية

8ح

منوعات مفاجأة صادمة في مأساة غرق 6 طالبات بالإسكندرية (فيديو)

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن

ذهب

اقتصاد محلي هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة