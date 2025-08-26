الثلاثاء 2025-08-26 08:11 ص
 

عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخوض حربا دون أهداف

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 26-08-2025 07:59 ص
الوكيل الإخباري-   قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن حكومة بنيامين نتنياهو تخوض حربًا دون أهداف واضحة في قطاع غزة.اضافة اعلان


وناشدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الخروج إلى الشوارع اليوم، لإسماع صوتهم والمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

وأكدت الهيئة أن على جميع الإسرائيليين التوحّد والوقوف معًا من أجل عودة الأسرى، مشددة على أنها لن تقبل بإحباط صفقة التبادل من جديد.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخوض حربا دون أهداف

العملة السورية

عربي ودولي ما الصورة التي ستظهر على الليرة السورية بدل صورة الأسد؟

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 26-8-2025

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

البنك المركزي الأميركي

عربي ودولي ليسا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأميركي ولن أستقيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد للاناث - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة