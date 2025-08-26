عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخوض حربا دون أهداف

07:59 ص

الوكيل الإخباري- قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن حكومة بنيامين نتنياهو تخوض حربًا دون أهداف واضحة في قطاع غزة. اضافة اعلان





وناشدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الخروج إلى الشوارع اليوم، لإسماع صوتهم والمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة.



وأكدت الهيئة أن على جميع الإسرائيليين التوحّد والوقوف معًا من أجل عودة الأسرى، مشددة على أنها لن تقبل بإحباط صفقة التبادل من جديد.