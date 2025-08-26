ما الصورة التي ستظهر على الليرة السورية بدل صورة الأسد؟

الوكيل الإخباري- كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، تفاصيل عن العملة السورية الجديدة. اضافة اعلان





وقال حصرية، في مقابلة مع "CNBC عربية": "الأشهر الستة الماضية شهدت تحسّنًا في سعر صرف الليرة السورية بنحو 35%، رغم ما واجهه السوريون من معاناة جراء تقلبات سعر الصرف المستمرة".



وأوضح حصرية أن المصرف يستعد لطرح عطاء دولي لطباعة العملة الجديدة، سيكون مفتوحًا أمام جميع الدول، "حتى الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن التصميم بات في مراحله النهائية، ولن يكون مستوحًى من أي شخصية، بل يحمل رمزية تتعلق بـ"سوريا التي وُلدت من جديد".



وأشار إلى أن الليرة الجديدة تمثّل "جزءًا من تحرّرنا المالي بعد تحقيق تحرّرنا السياسي"، مع التأكيد على وجود فترة انتقالية كافية لاستبدال العملة الجديدة بالقديمة.



وحول خطط الإصلاح النقدي، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن حذف صفرين من العملة لن يغيّر من قيمتها الشرائية، بل يهدف إلى تسهيل العمليات الحسابية وتعزيز ثقة المتعاملين بالعملة المحلية.



وشدّد على أن استقلالية المصرف المركزي عن الحكومة السورية تبقى ركيزة أساسية في رسم السياسات النقدية.



وفيما يتعلّق بحوالات المغتربين، أكّد أن البنك المركزي والمصارف السورية يعملان على إعادة بناء شبكة علاقات مع البنوك المراسلة حول العالم، موضحًا أنه يتم التواصل مع أكبر خمسة بنوك في كل دولة لتسهيل تحويل الأموال وتوسيع رقعة انتشار الخدمات.



كما كشف عن فتح حسابات لدى بعض البنوك المركزية، في خطوة تعزّز من حضور سوريا المالي على الساحة الدولية.



أما بشأن نظام "سويفت"، فقال حصرية إن المصارف السورية الخاصة تستخدم النظام فعليًا، بينما لا يزال إدخال المصارف العامة ضمنه قيد الإنجاز، وقد يتم خلال أسابيع، لكنه لم يحدد تاريخًا دقيقًا لذلك.