الجيش يفتح باب التجنيد للاناث - رابط

الوكيل الإخباري- تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة توجيهي ناجح الفرع العلمي (شهادة أردنية فقط ) للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن الطبية المساندة / مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج. اضافة اعلان





على الراغبات بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) اليوم الثلاثاء الموافق 26/08/2025 ولغاية الساعة (1800) يوم الأحد الموافق 7 /9/2025 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.





و لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (www.jaf.mil.jo ) والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد/المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ).





الشروط .

أ. أن تكون المتقدمة أردنية الجنسية .

ب. أن تكون المتقدمة من مواليد 1/1/2006 ولغاية مواليد 31/12/2007.

جـ. أن تكون المتقدمة لائقة من الناحية الصحية.

د. أن لا يقل الطول عن (150) سم وان يتناسب الوزن مع الطول.

هـ. أن تجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة الفنية المختصة .

و. أن تكون المتقدمة عزباء وان تبقى كذلك طيلة فترة الدراسة .

ز. أن لا يكون للمتقدمة شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري، كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الأمير حسين الجوية، الكلية العسكرية الملكية، معهد الأجهزة الطبية، كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة، كليات المجتمع العسكرية وكلية الأمير فيصل الفنية، وفي جميع كليات ومعاهد القوات المسلحة، والبعثات الخارجية).

ح. أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ط. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) للفرع العلمي بمعدل لا يقل عن (60%) شهادة أردنية فقط.

ي. كل من يقع عليها الاختيار فيما بعد يتم إحضار الكفالة العدلية المطلوبة.





ويكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ) كما يلي:





أ. تقوم الراغبة بالتسجيل عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني .

ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحبة العلاقة بحيث تتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل

المركز العسكري للتجنيد .

جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

د. سيتم إبلاغ صاحبة الطلب بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية (SMS) على هاتف مقدمة الطلب والذي تم إدخاله من قبلها .

هـ. يكون موعد تقديم الطلبات من الساعة (0900) يوم الثلاثاء الموافق 26/08/2025 ولغاية الساعة (1800) يوم الاحد الموافق 7/9/2025 وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ ولن يُنظر بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونياً.

الوثائق المطلوبة عند المراجعة.

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه عن طريق الرابط الالكتروني (https://dpatajneed.jaf.mail.jo/reg_file/sec.pdf).

ب. هوية شخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة مصدقة عنها.

جـ. كشف علامات التوجيهي الأصلي أو صورة مصدقة عنه .

د. صوره شخصية حديثة عدد (2) قياس 4×6 خلفيه بيضاء.

هـ. شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها.

و. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب .

ز. إحضار قرار التقاعد أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية أو إحضار كتاب يثبت بأن أحد الوالدين (مصاب عسكري/ شهيد).

ح. قيد فردي حديث يثبت أن المتقدمة عزباء قبل 48 ساعة من المقابلة.

ط. قلم حبر جاف ازرق .

ي. ارتداء حجاب الأميرة للمحجبات .

ك. مبلغ مالي مقداره (دينارين) رسوم تقديم الطلب.



