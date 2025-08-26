فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة معان، يوم الخميس.
التفاصيل:
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الجيش يفتح باب التجنيد للاناث - رابط
-
الأمن ينعى الردايدة
-
مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم
-
زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة