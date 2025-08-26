فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة، يومي الأربعاء والجمعة.



كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة معان، يوم الخميس.



التفاصيل:

