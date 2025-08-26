الثلاثاء 2025-08-26 08:11 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 07:16 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة كهرباء إربد أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال المملكة، يومي الأربعاء والجمعة.

كما أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستقوم بفصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة معان، يوم الخميس.

التفاصيل:

اضافة اعلان

 


Image1_820252671358194030210.jpg
Image2_820252671358194030210.jpg
Image3_820252671358194030210.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تخوض حربا دون أهداف

العملة السورية

عربي ودولي ما الصورة التي ستظهر على الليرة السورية بدل صورة الأسد؟

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 26-8-2025

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

البنك المركزي الأميركي

عربي ودولي ليسا كوك: ترامب لا يملك سلطة إقالتي من المركزي الأميركي ولن أستقيل

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد للاناث - رابط



 
 





الأكثر مشاهدة