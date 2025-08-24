إعلان نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية الخاصة بأبناء المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد ، عن صدور نتائج المقبولين للتعيين على شواغر المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المتقاعدين العسكريين لعام 2024 .

اضافة اعلان



وبينت المؤسسة أن عدد شواغر المكرمة الملكية التي تم تخصيصها بلغت (100) شاغر فقط، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة (40,644) طلباً، وهو ما عكس حجم الإقبال الكبير والمنافسة العالية. وأكدت أن عملية الفرز والتدقيق أُجريت وفق معايير دقيقة وشفافة، شملت أقدمية سنة التخرج، وأقدمية سنة تقاعد ولي الأمر، وأقدمية سنة الميلاد ، مع منح نقاط إضافية لعدد الأخوة الحاصلين على شهادة الدبلوم فأعلى و الذين تقدموا بطلبات التوظيف على موقع المؤسسة ولديهم طلب تنافسي لدى هيئة الخدمة والأدارة العامة ، بما يضمن وصول المكرمة إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.



وأكد المدير العام للمؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد ، إن الإقبال الكبير على هذه المكرمة يؤكد مكانتها وأهميتها لدى أبناء المتقاعدين العسكريين، وقد حرصت المؤسسة على أن تكون عملية الاختيار دقيقة وعادلة، التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية وأن من لم يحالفه القبول سيبقى محط اهتمامنا ورعايتنا، فالمؤسسة ستظل البيت الذي يحتضن أبناء المتقاعدين العسكريين ويدعمهم باستمرار.



ودعا الرقاد جميع المتقدمين إلى الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال الموقع الإلكتروني ،وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة ، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، ومؤكداً أن المؤسسة ستبقى بيت الخبرة والداعم الأول لهذه الفئة العزيزة التي نعتز بها جميعاً، وسيتم التواصل مع المقبولين من خلال هيئة الخدمة والأدارة العامة لغايات استكمال اجراءات التعيين وتحديد مراكز العمل.