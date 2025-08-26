الثلاثاء 2025-08-26 08:11 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء

الثلاثاء، 26-08-2025 06:43 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم الثلاثاء صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الجمعة صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 16، وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 31 - 21، وفي الأغوار الشمالية 38 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 - 28، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 39 - 26 درجة مئوية.

 
 
