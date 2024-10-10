إيسوزو الأردن تفتتح معرضها ومركز خدماتها الجديد والمتكامل في عمّان لتعزيز مكانتها في السوق المحلي

الوكيل الإخباري- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق الأردني وتلبية احتياجات عملائها من القطاعين التجاري والصناعي، أعلنت شركة القدرة لتجارة السيارات، الممثل الرسمي والحصري لعلامة إيسوزو في الأردن، عن افتتاح معرض ومركز خدمات متكامل جديد في العاصمة الأردنية عمّان، والذي يعد من أكبر معارض ومراكز صيانة السيارات على مستوى المملكة. هذا المشروع يعد جزءًا من رؤية الشركة طويلة الأمد لتقديم خدمات متكاملة وشاملة من مبيعات وصيانة وقطع غيار تحت سقف واحد.

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حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك ممثلي الشركة وشركائها المحليين، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة إيسوزو العالمية. ويتميز المركز الجديد بتقديمه لمجموعة متنوعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات عملاء إيسوزو في الأردن. يشمل المركز أحدث تقنيات الصيانة والإصلاح التي تعتمد على معايير الجودة العالية الخاصة بإيسوزو العالمية. كما يضم المركز فريقاً من المهندسين والفنيين المدربين على أعلى المستويات، مما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للحفاظ على أداء المركبات في أفضل حالاتها.



وقال السيد محمد عليان، الرئيس التنفيذي لشركة القدرة لتجارة السيارات، خلال كلمته في حفل الافتتاح: "إن افتتاح هذا المركز الجديد يعكس التزامنا بتقديم حلول متكاملة لعملائنا في السوق الأردني، حيث نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات كافة القطاعات، سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة تعتمد على مركبات إيسوزو في عملياتها اليومية."



ويضم المركز الجديد أحدث المعدات والتقنيات المتطورة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية متطلبات الصيانة والإصلاح لمركبات إيسوزو. ويتوفر في المركز نظام تشخيص متطور يمكن من خلاله الكشف عن الأعطال بدقة عالية وإصلاحها في وقت قياسي، مما يساهم في تقليل وقت توقف المركبة عن العمل وزيادة كفاءتها التشغيلية.



وأشار السيد عليان إلى أن إيسوزو تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات صيانة مبتكرة، قائلاً: "نحن فخورون بإدخال أحدث تقنيات الصيانة في مركزنا الجديد، مما سيسهم في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا وتعزيز ثقتهم بنا كشريك يعتمد عليه في جميع احتياجاتهم."

وأفاد السيد عليان بأن التعاون الوثيق بين إيسوزو وشركة القدرة لتجارة السيارات قد أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة العلامة التجارية في السوق الأردني. وأكد أن هذا المركز الجديد يعدّ ثمرة للتعاون المستمر بين الطرفين، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الحلول والخدمات للعملاء، بما في ذلك قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية وأضاف "شراكتنا مع إيسوزو تمتد لعقود، وافتتاح هذا المركز يعزز من قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة لعملائنا، وذلك بفضل الدعم القوي الذي نتلقاه من شركائنا في إيسوزو العالمية."



من جهته، قال المهندس وسيم الاقرع، المدير العام لشركة إيسوزو الأردن: "إن افتتاح هذا المعرض ومركز الخدمات الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تعزيز حضور علامة إيسوزو في السوق الأردني. نحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الجودة والخدمة لعملائنا، ونسعى دائماً لتوفير حلول متكاملة تشمل المبيعات، الصيانة، وقطع الغيار في مكان واحد، لضمان تجربة مميزة وسلسة لعملائنا. هذا المركز هو انعكاس لرؤيتنا المستقبلية وتطلعاتنا نحو التوسع وتلبية احتياجات السوق المتزايدة."

ويقدم المركز الجديد مجموعة كاملة من الخدمات التي تغطي كافة احتياجات العملاء. فمن خلال قسم المبيعات، يمكن للعملاء شراء أحدث موديلات مركبات إيسوزو التي تتميز بالكفاءة العالية والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف التشغيلية. كما يوفر المركز خدمات الصيانة الدورية والإصلاحات، بالإضافة إلى قسم مخصص لبيع قطع الغيار الأصلية لضمان استمرارية أداء المركبات على المدى الطويل.



تلتزم شركة إيسوزو بتقديم أفضل الخدمات لعملائها في الأردن، وذلك من خلال تعزيز شبكة الدعم الفني وتوفير قطع الغيار الأصلية بكفاءة عالية. كما سيعمل المركز الجديد على تعزيز علاقات الشركة مع عملائها الحاليين والمساهمة في جذب المزيد من العملاء الجدد، حيث تؤمن ايسوزو الأردن بأن تقديم خدمات عالية الجودة هو السبيل الأمثل للحفاظ على رضا العملاء وثقتهم بها.