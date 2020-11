اتحاد شركات التأمين يعزز حماية بياناته وإجراءاته من خلال مركز زين (THE BUNKER)

الوكيل الاخباري -

في إطار سعيه المستمر لمواكبة التطوّر وتعزيز إجراءاته لحماية البيانات؛ أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة زين الأردن، لاستئجار غرفة خاصة لتخزين البيانات والتعافي من الكوارث في مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER)، بالإضافة إلى مكاتب طوارئ لاستمرارية الأعمال تمكّن الاتحاد من إدارة عملياته المختلفة في الحالات الطارئة.وجرى توقيع الاتفاقية في مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER)، حيث وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات.وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات اتحاد شركات التأمين المستمرة، والتي يسعى من خلالها إلى اتباع أحدث التقنيات والبروتوكولات المعتمدة عالمياً، بهدف تعزيز أمن المعلومات والبيانات لأهميتها الكبيرة، ونظراً للخصوصية التي يحظى بها القطاع الطبي، وانطلاقاً من حرص الاتحاد على مواكبة التطور في مختلف عملياته في سبيل تقديم أفضل الخدمات لعملائه في كافة الظروف.وجاء هذا التعاون ما بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) -الذي افتتحته شركة زين العام الماضي-؛ نظراً لما يوفره المركز من خدمات استثنائية، حيث يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويقع على مساحة 4300 متر مربع في مجمع الملك الحسين للأعمال، ويحتوي على أحدث حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تجعله مركز بيانات مثالي يضمن حماية وأمان البيانات بأعلى المستويات وحسب المعايير العالمية، من خلال البنية التحتية وجاهزية الخدمة على مدار الساعة.ويتمتع المركز بالعديد من الخصائص التي تجعله متميّزاً، ومنها موقعه المحصَّن والمنخفض 12 متراً تحت سطح الأرض، واحتواءه على جدران خرسانية مقاومة للكوارث الطبيعية، ووجود أنظمة حماية من الضربات النووية، وبذلك فهو يعد المركز الأول والوحيد في المنطقة الذي يتميّز بهذه الخصائص، مما يضعه أيضاً في قائمة المراكز الأكثر تطوراً في العالم، حيث ان نظام التحصين والحماية للمركز يضاهي ما هو معمول به في المنشآت العسكرية، اذ يتوجّب لدخوله المرور بخمس نقاط للتحقق من الهوية.ويوفّر مركز زين خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، كالقطاع المالي والصحي والتعليم والتأمين والطيران وغيرها، حيث يحتوي على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، بالإضافة إلى توفّر الخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها، كما يعتمد المركز على تقنية الألياف الضوئية التي تربط مركز البيانات بكابلات دولية، مما يسمح للشركات بالتوسّع والاستفادة من إمكانات النمو الدولية، كما يضمن استمرارية العمل بنسبة 99.982% وعدم الانقطاع، ففي حال حدوث أي خلل على أي من الأجهزة أو المعدات، فإن جهاز آخر سيقوم بنفس العمل دون أي تأثير.