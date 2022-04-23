اتفاقيه تعاون بين جوهرة المملكه وكلاء مكيفات AUX بالأردن مع كواليس للانتاج الفني - فيديو

الوكيل الاخباري - قامت شركه جوهرة المملكه وكلاء مكيفات اوكس بالاردن اتفاقيه تعاون مع شركه كواليس للانتاج الفني، وذلك لاهتمام الشركة الام في السوق الاردني واهمية الموقع الاستراتيجي للاردن ضمن الدول المجاورة والاوربية و ضمن خطتهم التسويقية في الاردن وتقديم افضل التقنيات الحديثة في السوق الاردني وباسعار وخدمات ما بعد البيع منافسة.



حيث تم تصوير فيديو خاصه بشركه Aux وذلك بمناسبة الشهر الفضيل وبداية موسم الصيف باستخدام أحدث تقنيات التصوير في العالم لبناء وعي حول اسم اوكس والمواصفات والتقنيات الحديثة في المكيفات مما يعكس المسؤولية المجتمعية للشركة ووكالتها في الاردن، مما صدر عنها منتج بمواصفات ذو دقه عاليه ، وكما سيتم نشره على جميع منصات التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون الاردني لضمان تغطين اكبر شريحة من الشعب الاردني.

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