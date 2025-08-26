رحلة استشفاء تنهي حياة زوجين مسنين.. وفاة اختناقاً قرب نبع مياه في تركيا

الوكيل الإخباري- توفي زوجان تركيان مسنّان، في حادثة غريبة قرب نبع مياه صحية في قرية "ديربايندر" بولاية تشانكيري شمال تركيا، بعد أن تسببت الغازات المنبعثة من النبع في انخفاض نسبة الأكسجين بالهواء، وفق التقييمات الأولية.

اضافة اعلان



وكان إبراهيم أكوتش وزوجته شريفة، يبلغان من العمر 75 عامًا، قد توجّها إلى النبع المعروف بفوائده الصحية من أجل السباحة، إلا أن سكانًا عثروا عليهما لاحقًا جثتين هامدتين بالقرب من النبع.



السلطات لم تسجل أي آثار عنف أو اعتداء، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن المنطقة شهدت انخفاضًا في مستويات الأوكسجين، يُرجّح أنه ناجم عن انبعاثات من النبع المعدني.



وقد تم نقل جثماني الزوجين للتشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وسط تساؤلات حول مدى أمان استخدام الينابيع المعدنية التي يقصدها كثيرون لأغراض علاجية، رغم الجدل الطبي حول فعاليتها وسلامتها.