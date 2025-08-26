الثلاثاء 2025-08-26 10:14 ص
 

رحلة استشفاء تنهي حياة زوجين مسنين.. وفاة اختناقاً قرب نبع مياه في تركيا

4444
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 09:04 ص

الوكيل الإخباري-   توفي زوجان تركيان مسنّان، في حادثة غريبة قرب نبع مياه صحية في قرية "ديربايندر" بولاية تشانكيري شمال تركيا، بعد أن تسببت الغازات المنبعثة من النبع في انخفاض نسبة الأكسجين بالهواء، وفق التقييمات الأولية.

اضافة اعلان


وكان إبراهيم أكوتش وزوجته شريفة، يبلغان من العمر 75 عامًا، قد توجّها إلى النبع المعروف بفوائده الصحية من أجل السباحة، إلا أن سكانًا عثروا عليهما لاحقًا جثتين هامدتين بالقرب من النبع.


السلطات لم تسجل أي آثار عنف أو اعتداء، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن المنطقة شهدت انخفاضًا في مستويات الأوكسجين، يُرجّح أنه ناجم عن انبعاثات من النبع المعدني.


وقد تم نقل جثماني الزوجين للتشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وسط تساؤلات حول مدى أمان استخدام الينابيع المعدنية التي يقصدها كثيرون لأغراض علاجية، رغم الجدل الطبي حول فعاليتها وسلامتها.

 

 ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة