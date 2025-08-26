رحلة استشفاء تنهي حياة زوجين مسنين.. وفاة اختناقاً قرب نبع مياه في تركيا

وكان إبراهيم أكوتش وزوجته شريفة، يبلغان من العمر 75 عامًا، قد توجّها إلى النبع المعروف بفوائده الصحية من أجل السباحة، إلا أن سكانًا عثروا عليهما لاحقًا جثتين هامدتين بالقرب من النبع.
السلطات لم تسجل أي آثار عنف أو اعتداء، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن المنطقة شهدت انخفاضًا في مستويات الأوكسجين، يُرجّح أنه ناجم عن انبعاثات من النبع المعدني.
وقد تم نقل جثماني الزوجين للتشريح لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وسط تساؤلات حول مدى أمان استخدام الينابيع المعدنية التي يقصدها كثيرون لأغراض علاجية، رغم الجدل الطبي حول فعاليتها وسلامتها.
-
أخبار متعلقة
-
حادثة طريفة في تركيا.. ماعز يتجول داخل مسجد أثناء الصلاة (فيديو)
-
3 خطوات سهلة لتغيير ألوان الحوائط وتجديد ديكور بيتك بكل بساطة
-
استخراج سكين من رأس طفلة عمرها 3 سنوات في الصين
-
عالم يكشف السبب الحقيقي وراء اختفاء السفن في مثلث برمودا
-
مفاجأة صادمة في مأساة غرق 6 طالبات بالإسكندرية (فيديو)
-
عروس لبنانية تُبهر الحضور بغنائها لعريسها الأصم بلغة الإشارة - فيديو
-
فيديو لأم تُوبّخ ابنها بسبب التنمّر يُشعل الجدل على الإنترنت في بريطانيا
-
ذعر في جامعة ساوث كارولينا بسبب بلاغ كاذب عن إطلاق نار - فيديو