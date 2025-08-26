الثلاثاء 2025-08-26 10:13 ص
 

الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
 
الثلاثاء، 26-08-2025 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   جدّدت الأمم المتحدة تحذيرها من استمرار إسرائيل في تقييد وعرقلة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يعيق عمليات إنقاذ الأرواح.اضافة اعلان


وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن إسرائيل تواصل عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية رفضت، يوم الأحد، 8 بعثات مساعدات إنسانية من أصل 15 بعثة تتطلب التنسيق، ومنعت تنفيذ البعثات السبع المتبقية.

وأكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذّر من أن الغارات الجوية والأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية، تتسبب في مزيد من الضحايا المدنيين، وتلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية أو تدمرها.

وأفاد بأن عدد النازحين قسرًا في غزة تجاوز 800 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف آذار الماضي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 





الأكثر مشاهدة