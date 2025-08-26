الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

09:40 ص

الوكيل الإخباري- جدّدت الأمم المتحدة تحذيرها من استمرار إسرائيل في تقييد وعرقلة دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يعيق عمليات إنقاذ الأرواح.





وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن إسرائيل تواصل عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية.



وأضاف أن السلطات الإسرائيلية رفضت، يوم الأحد، 8 بعثات مساعدات إنسانية من أصل 15 بعثة تتطلب التنسيق، ومنعت تنفيذ البعثات السبع المتبقية.



وأكد أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حذّر من أن الغارات الجوية والأعمال العدائية المستمرة في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية، تتسبب في مزيد من الضحايا المدنيين، وتلحق الضرر بالبنية التحتية الحيوية أو تدمرها.



وأفاد بأن عدد النازحين قسرًا في غزة تجاوز 800 ألف شخص منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف آذار الماضي.