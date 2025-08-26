وفاة و 4 إصابات بحادث سير مروع بعمان

الوكيل الإخباري- قال مصدر امني انه تم التعامل خلال الساعات الماضية مع العديد من الحوادث المرورية أبرزها حادث تصادم بين مركبتين ما بعد جسر أبو علندا بإتجاه جسر المرسيدس، ومن ثم صدم مركبة ثالثة كانت متوقفة، ونتج عن الحادث حالة وفاة وأربع إصابات.

