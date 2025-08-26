وفاة و 4 إصابات بحادث سير مروع بعمان

-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد
-
خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر
-
“الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء
-
الجيش يفتح باب التجنيد للاناث - رابط
-
الأمن ينعى الردايدة
-
مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم