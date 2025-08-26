الثلاثاء 2025-08-26 10:12 ص
 

وفاة و 4 إصابات بحادث سير مروع بعمان

الثلاثاء، 26-08-2025 09:01 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر امني انه تم التعامل خلال الساعات الماضية مع العديد من الحوادث المرورية أبرزها حادث تصادم بين مركبتين ما بعد جسر أبو علندا بإتجاه جسر المرسيدس، ومن ثم صدم مركبة ثالثة كانت متوقفة، ونتج عن الحادث حالة وفاة وأربع إصابات.

وعلل سبب الحادث بقيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر من قبل سائق إحدى المركبات.

 
 
