جيدكو: منح فنية ومالية تصل إلى 50 ألف دينار للمشاريع الجديدة والقائمة

الوكيل الإخباري- أعلنت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والمدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، دانا الزعبي، عن بدء الورشات التعريفية بالبرامج الفنية والمالية التي تقدمها المؤسسة لدعم المشاريع.



وقالت الزعبي لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" إن أولى الجلسات التعريفية انطلقت يوم الأحد في محافظة الكرك، بالتزامن مع الجولة الجديدة من البرنامج الموجه للراغبين بفتح مشاريع جديدة، وكذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها.



وأكدت أن الهدف من إطلاق هذه الورشات التوعوية، قبل بدء استقبال الطلبات، هو الوصول إلى المحافظات لتدريب وتأهيل المهتمين وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتقديم الطلبات بشكل صحيح.



وأضافت أن "جيدكو" معنية بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم برامج فنية ومالية، موضحة أن أبرز التحديات التي تواجه هذه المشاريع هي نقص المعلومات.



وبيّنت الزعبي أن المؤسسة تقدم منحا فنية ومالية غير مستردة تصل إلى 50 ألف دينار ضمن برنامجين، من بينها برنامج "اعمل مشروعك" الذي يهدف إلى دعم المشاريع غير القائمة من خلال توفير الدعم الفني ومنحة مالية، بشرط أساسي وهو عدم وجود سجل تجاري.



أما البرنامج الثاني فهو "تطوير"، ويستهدف دعم المشاريع القائمة من خلال تمكينها من استخدام التقنيات الذكية لرفع الكفاءة والإنتاجية.



وأوضحت الزعبي أن تقديم الطلبات للحصول على المنح يتم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، مؤكدة استهداف قطاعات صناعية متعددة مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية وغيرها.



وقالت إن الحد الأدنى للمنح غير محدد، ويتم تحديد قيمة المنحة حسب الميزانية المتوفرة، مشددة على أهمية وضوح الطلب ووصف المشروع، لأن عدم وضوحها يحول دون منح التقييم اللازم من اللجنة المختصة التي تضم موظفين مؤهلين ومدربين.



وأشارت إلى أن المؤسسة تلقت أكثر من 600 طلب، وتمت الموافقة على 60 منها، بدعم من مخصصات مالية حكومية.



وأضافت أن عدد المشاريع المدعومة من قبل "جيدكو" خلال العام الحالي بلغ 66 مشروعًا، ومن المتوقع دعم 60 مشروعًا إضافيًا في الجولة القادمة.



وأوضحت الزعبي أن بعض البرامج نُفذت في المحافظات حيث تم تقديم 389 طلبًا من عمّان، و17 طلبًا فقط من العقبة، بينما شهدت الكرك أكثر من 250 طلبًا، والبلقاء 390 طلبًا.



واشارت الزعبي إلى أن استقبال الطلبات سيبدأ في الأول من أيلول ويستمر حتى الأول من تشرين الثاني، مؤكدة سعي المؤسسة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب، لافتة إلى أن الورشات هذا الأسبوع مخصصة للجنوب، وتنتقل الأسبوع المقبل إلى الشمال.

اضافة اعلان