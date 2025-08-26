البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

09:31 ص

الوكيل الإخباري- ندّد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بتصعيد كيان الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المروّعة التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، والتصعيد الممنهج في استهداف الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية في قطاع غزة، إلى جانب جريمة التجويع الممنهج التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين العزّل. اضافة اعلان





وحذّر اليماحي من أن استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الاحتقان، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.



وأكد أن المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال، يوم الاثنين، في مجمع ناصر الطبي، والتي تم بثّها على الهواء مباشرة للعالم، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأشار إلى أن كيان الاحتلال لا يكتفي بالقصف الوحشي، بل يطبّق سياسات الإبادة الفورية عبر المجازر، والإبادة البطيئة عبر منع الغذاء والدواء والمساعدات، وانتشار المجاعة، في واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث، مندّدًا بصمت المجتمع الدولي.



ودعا اليماحي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الدولي للصحفيين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على كيان الاحتلال لوقف التصعيد، وإنهاء الحرب، ووقف إطلاق النار، والدخول في صفقة تهدئة، مؤكدًا أن استمرار الصمت "وصمة عار في جبين الإنسانية".



كما دعا إلى تجميد عضوية كيان الاحتلال فورًا من جميع المنظمات والاتحادات الدولية، باعتباره ينتهك مبادئ المنظومة الدولية، ويضرب عرض الحائط بكل القوانين، مطالبًا بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية شاملة وعاجلة على قادة الاحتلال.