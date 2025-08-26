تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، ووفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:
الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و30 قرشًا،
البصل الناشف بين 10 و25 قرشًا،
البطاطا بين 15 و40 قرشًا،
البندورة بين 5 و15 قرشًا،
الجزر بين 30 و50 قرشًا،
الخيار بين 40 و60 قرشًا،
الزهرة بين 40 و70 قرشًا،
الليمون بين 70 و140 قرشًا،
الموز البلدي بين 60 و85 قرشًا.
-
أخبار متعلقة
-
للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن
-
هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
-
42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأحد