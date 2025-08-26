تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

09:26 ص

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2853 طنًا، منها 1897 طنًا من الخضار، و772 طنًا من الفواكه، و183 طنًا من الورقيات.





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، ووفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:



الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و30 قرشًا،



البصل الناشف بين 10 و25 قرشًا،



البطاطا بين 15 و40 قرشًا،



البندورة بين 5 و15 قرشًا،



الجزر بين 30 و50 قرشًا،



الخيار بين 40 و60 قرشًا،



الزهرة بين 40 و70 قرشًا،



الليمون بين 70 و140 قرشًا،



الموز البلدي بين 60 و85 قرشًا.