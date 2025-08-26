الثلاثاء 2025-08-26 10:13 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

مجموعة من الخضار والفواكه
مجموعة من الخضار والفواكه
 
الثلاثاء، 26-08-2025 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2853 طنًا، منها 1897 طنًا من الخضار، و772 طنًا من الفواكه، و183 طنًا من الورقيات.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، ووفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر:

الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و30 قرشًا،

البصل الناشف بين 10 و25 قرشًا،

البطاطا بين 15 و40 قرشًا،

البندورة بين 5 و15 قرشًا،

الجزر بين 30 و50 قرشًا،

الخيار بين 40 و60 قرشًا،

الزهرة بين 40 و70 قرشًا،

الليمون بين 70 و140 قرشًا،

الموز البلدي بين 60 و85 قرشًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر

فلسطينيون نازحون يشقون طريقهم هربًا من العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من استمرار عرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة

شعار البرلمان العربي

فلسطين البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يصعد حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

مجموعة من الخضار والفواكه

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية “الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس



 
 



الأكثر مشاهدة