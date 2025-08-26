“الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس

وقال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن الدفعة الثانية سيستكمل صرفها يوم الخميس 28 آب الحالي.
وأشار إلى أن دائرة الضريبة صرفت 26 مليون دينار لمكلفين في آذار الماضي، وبذلك يصل مجموع الرديات المصروفة منذ بداية العام إلى 48 مليون دينار.
