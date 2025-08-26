“الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس

الوكيل الإخباري- أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنها ستستكمل الأسبوع الحالي صرف رديات ضريبة الدخل بقيمة 22 مليون دينار المتعلقة بعام 2023 وما قبله للمكلفين المستحقين من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.

وقال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن الدفعة الثانية سيستكمل صرفها يوم الخميس 28 آب الحالي.