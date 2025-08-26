الثلاثاء 2025-08-26 10:12 ص
 

“الضريبة” تستكمل صرف الدفعة الثانية من الرديات الخميس

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
 
الثلاثاء، 26-08-2025 09:12 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أنها ستستكمل الأسبوع الحالي صرف رديات ضريبة الدخل بقيمة 22 مليون دينار المتعلقة بعام 2023 وما قبله للمكلفين المستحقين من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.

وقال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة، إن الدفعة الثانية سيستكمل صرفها يوم الخميس 28 آب الحالي.


وأشار إلى أن دائرة الضريبة صرفت 26 مليون دينار لمكلفين في آذار الماضي، وبذلك يصل مجموع الرديات المصروفة منذ بداية العام إلى 48 مليون دينار.

 
 
