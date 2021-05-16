احمد عرموش - يحصد جائزة خدمه المجتمعمن ماكدونالدز العالميه لدوره الأساسي بالمسؤولية المجتمعية 2020

الوكيل الاخباري - تقديراً لإنجازاته وخططه المحكمة بالاستجابة لتفشي جائحة كورونا، ولحصول ماكدونالدز الاردن على أعلى تقييم بين فروع ماكدونالدز حول العالم و التي تفرّدت بإجراءات فورية وأساليب مبتكرة؛ حصل السيد احمد عرموش – رئيس هيئه المديرين لشركه عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - جائزة خدمه المجتمع العالمية، والتي يتم تقديمها عن الدور الفاعل في تطبيق المسؤولية المجتمعية للمنشآت وتأثيرها في محيطها الذي تعمل من خلاله.

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وبدوره؛ تقدّم السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لدى شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – من فريق العمل بالشكر والامتنان، وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد، وقال:" تأتي هذه الإنجازات والنجاحات المتتالية كنتيجة طبيعية لجهود فريق عملنا الرائع، حيث أن ما تم تقديمه خلال الفترة الماضية لم يكن هيناً، واحتاج إلى الكثير من التخطيط والدقة وخصوصاً في ظل الجائحة التي لا تزال آثارها ممتدة إلى الآن."



يذكر أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تطلق بشكل دوري حملات خيرية ضمن مناسبات خاصة ومواسم مختلفة، إلى جانب دعم الأفكار المبتكرة التي تقدم خدمات معينة للمجتمع وتسهم في رفع الوعي أو تخدم فئة معينة.

وخلال سنه 2020 و الجائحة على وجه الخصوص كان لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – دور كبير في دعم الجهود الرسمية، تقديم دعم نقدي لصندوق "همة وطن" فور الإعلان عن إنشائه استجابة لنداء الوطن والتوجيهات الحكومية الرامية إلى توحيد جهود مكافحة الوباء، ودعم برنامج "يوميتهم علينا" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد التي استهدفت المتضررين من عمال المياومة.

وقد عملت الشركة منذ بداية انتشار الجائحة على تسخير إمكاناتها في سبيل الحفاظ على المقدرات وتقليل أي خسائر بالحد الأدني؛ وعملت على إطلاق حملة تعقيم المدارس الحكومية في محافظة العقبة قبل بداية الموسم الدراسي وفقاً للمعايير الصارمة التي تطبقها ماكدونالدز الأردن في فروعها، وحفاظاً على سلامة الطلاب على مقاعد الدراسة.